오늘 중복인데 채식 어때요?···삼계탕 대신 먹기 좋은 복달임 음식

오늘(7월 25일)은 삼복 가운데 두 번째인 중복이다. 복날이면 삼계탕이나 장어 같은 보양식을 떠올리기 쉽지만, 꼭 고기를 먹어야만 기력을 보충할 수 있는 것은 아니다. 오히려 무더위로 입맛이 떨어질 때는 소화가 잘되고 수분과 미네랄, 식물성 단백질이 풍부한 음식이 몸의 부담을 덜어준다.

최근에는 환경과 건강을 고려해 복날에도 채식 보양식을 찾는 사람도 늘고 있다. 복달임의 의미를 살리면서도 여름철 영양을 채울 수 있는 채식 메뉴, 얼마든지 있다.

콩국수, 여름 최고의 단백질 한 그릇

콩은 대표적인 식물성 단백질 식품이다. 삶은 콩을 갈아 만든 콩국은 단백질과 불포화지방, 칼슘을 함께 섭취할 수 있다. 오이와 토마토를 곁들이면 수분과 비타민 C를 보충할 수 있고, 삶은 감자를 함께 먹으면 포만감도 오래간다.

들깨 버섯탕, ‘식물성 삼계탕’으로 손색없어

들깨는 불포화지방산과 비타민 E가 풍부하고, 버섯은 식이섬유와 베타글루칸을 함유해 포만감을 준다. 여기에 두부나 순두부를 넣으면 단백질까지 보충할 수 있다. 들깨 특유의 고소함 덕분에 육수를 진하게 우려낸 보양탕 같은 만족감을 준다. 표고버섯과 새송이버섯, 느타리버섯을 함께 넣으면 감칠맛도 풍부해진다.

냉두부와 가지무침

무더운 날에는 불 앞에 서는 조리 시간을 줄이는 것도 중요하다. 차갑게 식힌 두부에 간장과 들기름, 쪽파를 곁들이고, 제철 가지를 살짝 쪄 무치면 훌륭한 한 끼가 된다. 두부는 양질의 단백질을, 가지는 안토시아닌 등 항산화 성분을 공급한다.

더위 식히는 녹두죽

복날 음식으로 삼계탕보다 먼저 떠올려야 할 음식이 녹두죽이라는 전문가들도 있다. 녹두는 예부터 더위를 식히고 갈증을 덜어주는 식재료로 이용돼 왔다. 소화가 잘되는 편이라 입맛이 없거나 속이 지쳤을 때 먹기 좋다. 팥보다 담백하고 부담이 적어 여름철 아침 식사로도 잘 어울린다.

오이·토마토·병아리콩 샐러드

한여름에는 수분 보충이 무엇보다 중요하다. 오이와 토마토는 수분 함량이 90% 이상이며, 병아리콩은 단백질과 식이섬유가 풍부하다. 올리브오일과 레몬즙을 뿌리면 지중해식 보양식이 완성된다.

연잎밥과 나물

연잎 향이 은은하게 배인 찰밥에 강낭콩이나 밤, 대추를 넣으면 영양이 풍부한 한 끼가 된다. 여기에 취나물이나 고사리, 도라지 등 나물을 곁들이면 미네랄과 식이섬유를 자연스럽게 보충할 수 있다.

여름의 디저트, 수박화채

복달임은 식사만을 뜻하지 않는다. 더위로 땀을 많이 흘렸다면 수분과 전해질을 충분히 보충하는 것도 중요하다. 얼음을 많이 넣은 음료보다는 수박과 참외, 복숭아 등을 넣은 화채가 수분을 보충하면서 과일의 영양까지 함께 섭취할 수 있다.

복달임의 본래 의미는 비싼 음식을 먹는 것이 아니라 무더위를 이겨낼 힘을 기르는 것이다. 육류 중심의 보양식이 부담스럽다면, 제철 채소와 콩, 버섯으로 차린 채식 한 상도 충분히 건강한 복달임이 될 수 있다.