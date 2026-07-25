밥 먹고 커피 대신 뭔가 마셔야겠다면?…소화에 도움이 되는 음료는

식사를 마치면 습관처럼 커피를 찾거나 달콤한 음료를 마시는 사람이 적지 않다. 하지만 식후에 무엇을 마시느냐에 따라 속이 더부룩해질 수도, 한결 편안해질 수도 있다. 평 소화가 잘되지 않는다면 식후 음료도 가려 마셔야 한다. 탄산음료는 복부팽만과 트림을 유발할 수 있고, 당분이 많은 음료는 혈당을 급격히 올릴 수 있다. 술 역시 위를 자극하고 소화를 방해할 수 있다. 커피는 사람에 따라 소화를 촉진하기도 하지만, 위산 분비를 늘려 속쓰림이나 역류 증상을 악화시키는 경우도 있다.

이왕 마실 거면 소화를 돕는 음료를 고르면 어떨까. 미국의 공인 영양사 제니퍼 레프턴이 건강 전문 매체 베리웰헬스를 통해 소화를 돕는 식후 음료를 소개했다. 소화에 가장 좋은 음료는 개인의 증상에 따라 다르지만, 수분을 충분히 섭취하는 것 자체가 건강한 소화의 기본이라고 전한다.

가장 좋은 선택은 역시 물

의외일 수 있지만 식후 최고의 음료는 물이다. 물은 음식물을 부드럽게 분해하고 소화관을 따라 원활하게 이동하도록 돕는다. 일부에서는 식사 중이나 식후에 물을 마시면 소화액이 희석된다고 생각하지만, 현재까지는 이를 뒷받침할 근거가 부족하다. 오히려 충분한 수분 섭취는 변비 예방에도 도움이 된다. 찬물보다 미지근한 물을 편하게 느끼는 사람도 있지만, 이는 개인차가 있다. 다만 역류성 식도염이 있다면 레몬을 넣은 물은 증상을 악화시킬 수 있다.

속이 더부룩하다면

식후 속이 더부룩하거나 메스꺼움을 자주 느낀다면 허브차가 도움이 될 수 있다. 생강차는 메스꺼움과 소화불량 완화에 도움이 되는 것으로 알려져 있으며, 캐모마일차는 위장을 편안하게 하고 긴장을 완화하는 데 도움을 줄 수 있다. 녹차와 홍차도 장내 미생물 환경에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 제시되고 있다. 다만 녹차와 홍차에는 카페인이 들어있으므로 저녁 식사 후에는 카페인이 없는 허브차가 더 적합할 수 있다.

역류성 식도염이 있다면

속쓰림이 잦다면 우유가 일시적으로 도움이 될 수도 있다. 전문가들은 저지방 우유나 무가당 식물성 음료가 식도를 부드럽게 감싸 일시적으로 불편감을 줄일 수 있다고 설명한다. 반면 전지우유처럼 지방 함량이 높은 우유는 오히려 위산 역류를 악화시킬 수 있어 주의가 필요하다.

과일주스도 종류를 따져야

모든 과일주스가 식후 음료로 적합한 것은 아니다. 수박주스나 당근주스처럼 산도가 낮은 주스는 비교적 부담이 적지만, 오렌지주스나 자몽주스처럼 신맛이 강한 감귤류 주스는 역류성 식도염이 있는 사람에게는 증상을 악화시킬 수 있다. 생강을 조금 더하면 풍미와 함께 소화에도 도움이 될 수 있다.

장 건강을 생각한다면

평소 장 건강에 관심이 많다면 프로바이오틱스가 들어 있는 케피어나 콤부차도 선택지가 될 수 있다. 다만 전문가들은 이런 발효음료가 식후 즉각적인 소화 효과를 내는 것은 아니며, 장내 미생물 환경을 장기적으로 관리하는 데 의미가 있다고 전한다. 제품에 따라 당분이 많이 들어 있을 수 있으므로 영양성분표를 확인하는 것이 좋다. 콤부차는 탄산이 들어 있는 제품이 많아 평소 복부팽만이 심한 사람에게는 오히려 불편감을 줄 수도 있다.