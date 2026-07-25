대구·경북 낮 최고 38도…경주·달성·광양에 ‘폭염중대경보’, 열사병 주의

토요일인 25일 대구·경북 지역은 낮 최고기온이 38도까지 치솟는 불볕더위가 이어지겠다. 폭염특보가 전역으로 확대된 가운데 열대야까지 겹치면서 온열질환 예방에 각별한 주의가 요구된다.

대구기상청에 따르면 이날 오전 6시 기준 아침 최저기온은 대구 27도, 구미 26.2도, 안동 24.6도, 포항 24.5도를 기록했다. 밤사이 최저기온이 25도 아래로 내려가지 않는 열대야도 이어졌다. 대구를 비롯해 구미 등 경북 7개 시·군에서 열대야가 나타난 것으로 집계됐다.

낮에는 대부분 지역에서 32~38도까지 기온이 오르겠다. 특히 경주는 낮 최고기온이 38도 안팎까지 오를 것으로 예상되며, 체감온도는 이보다 더 높을 가능성이 있다.

현재 경주, 대구 달성남부, 전남 광양에 가장 높은 단계의 폭염중대경보가 발효 중이다.

대구와 경북 대부분 지역에도 폭염특보가 내려져 있으며, 대구 일부와 경북 대부분 지역에는 열대야 주의보도 발효 중이다.

기상청은 “당분간 최고체감온도가 매우 높아 무덥겠고, 밤에는 열대야가 나타나는 곳이 많겠다”며 건강관리에 유의해 달라고 당부했다.

온열질환 예방 이렇게

폭염이 이어질 때는 낮 12시부터 오후 5시까지 야외활동을 가급적 피하는 것이 좋다. 불가피하게 외출할 경우에는 밝은색의 헐렁한 옷과 챙이 넓은 모자를 착용하고, 갈증을 느끼지 않더라도 물을 자주 마시는 것이 중요하다.

고령자와 어린이, 만성질환자는 온열질환에 특히 취약한 만큼 에어컨이나 선풍기를 활용해 실내를 시원하게 유지하고, 장시간 논밭이나 건설 현장 등 야외에서 작업하는 것은 피해야 한다.

어지럼증이나 심한 두통, 메스꺼움, 근육경련 등의 증상이 나타나면 즉시 그늘이나 냉방이 되는 장소로 이동해 몸을 식히고 수분을 보충해야 한다. 의식이 흐려지거나 체온이 크게 오르는 등 열사병이 의심될 경우에는 지체 없이 119에 신고하고 의료기관의 도움을 받아야 한다.