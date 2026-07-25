김혜경 여사, 샌프란시스코서 한지 홍보…“유네스코 등재돼 인류 공동 자산 되길”

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 한지 홍보 행사에 참석해 한지의 문화적 가치와 유네스코 인류무형문화유산 등재 필요성을 알렸다.

연합뉴스 보도에 따르면, 김 여사는 24일(현지시간) 주로스앤젤레스(LA)한국문화원이 샌프란시스코에서 개최한 ‘한지로 잇는 시간과 미래’ 행사에 참석해 한지 전시와 한지 패션쇼를 관람했다.

김 여사는 축사를 통해 “수백 년 동안 우리 역사를 품어온 한지가 예술과 공예, 디자인, 패션 등 새로운 분야로 확장되며 과거와 미래를 잇는 아름다운 가능성을 보여주고 있다”며 “유네스코 인류무형문화유산으로 등재돼 인류 공동의 소중한 자산으로 더욱 빛날 수 있기를 기원한다”고 말했다. 이어 “문화는 사람과 사람을 잇고 마음을 이어주는 가장 따뜻한 언어”라며 “한지가 시대와 국경을 넘어 더 많은 사람들의 마음을 연결하는 아름다운 문화유산으로 사랑받기를 바란다”고 덧붙였다.

이날 김 여사는 한국 청년 창업기업이 제작한 한지 가죽 가방과 비단 소재를 활용해 한복의 미감을 현대적으로 재해석한 원피스를 착용해 우리 전통 소재의 우수성을 알렸다.

안귀령 대통령실 부대변인은 “김 여사는 지난 2월 전북 전주 천년한지관을 방문한 데 이어 세계적인 문화예술 도시인 샌프란시스코에서도 한지의 전통적 가치와 현대적 활용 가능성을 소개하며 국제적 공감대를 넓히는 데 힘을 보탰다”고 설명했다.

정부는 현재 ‘한지 제작의 전통 지식과 기술 및 문화적 실천’의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 추진하고 있다. 국가유산청은 관련 등재 신청을 진행 중이며, 심사 결과는 올해 말 나올 것으로 전망된다.

이번 행사는 한국의 전통 종이인 한지를 문화예술과 패션 등 현대 콘텐츠와 접목해 해외에 소개하고, 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 국제적 관심과 지지를 확대하기 위해 마련됐다.