[주말의 취향]악마와 계약한 천재, 음악 규칙을 깬 혁명가···무대에 부활한 두 거장

‘주말의 취향’은 지면에 다 담기 어려운 문화 현장의 소식들을 풀어서 전합니다. 마음은 가볍게, 생각은 깊이 할 수 있는 작품을 소개합니다.

예술가의 삶은 종종 그들이 만들어낸 걸작보다 더 드라마틱한 궤적을 그리곤 합니다. 올여름, 클래식 거장들의 삶이 잇따라 무대 위에 부활했습니다. ‘악마에게 영혼을 팔았다’는 소문을 낳았을 만큼 압도적인 연주로 세상을 매혹했던 바이올리니스트 파가니니와, 20세기 현대 음악사의 흐름을 바꾼 작곡가 스트라빈스키가 그 주인공입니다. 천재 음악가의 삶 뒤에 숨겨진 이야기와 그들이 남긴 아름다운 명곡들을 함께 만날 수 있는 두 편의 뮤지컬을 소개합니다.

무대 위에 되살아난 전설의 바이올린…뮤지컬 ‘파가니니’

‘악마의 바이올리니스트’

19세기 유럽을 뒤흔든 바이올리니스트 니콜로 파가니니를 따라다닌 별명입니다. 손가락이 비정상적으로 길다, 악마와 계약했다 등의 괴담이 생겨날 만큼 그의 연주는 당대 사람들에게 충격 그 자체였습니다. 뮤지컬 <파가니니>는 바로 그 전설적인 음악가의 삶을 무대로 옮깁니다.

작품은 1840년 파가니니 사망 직후, ‘악마에게 영혼을 팔았다’는 오명 탓에 교회 공동묘지 매장을 불허당한 실제 사건을 모티브로 합니다. 교회의 거부로 그의 시신은 4년 동안이나 제대로 된 묘지에 묻히지 못한 채 떠돌아야 했는데요, 이야기는 그의 아들 아킬레가 아버지의 명예를 되찾기 위해 종교 재판을 청구하면서 진실을 밝혀가는 과정을 그립니다. 2019년 초연 후 올해 세 번째 시즌을 맞았습니다.

작품은 단순히 위인의 일대기를 따라가지 않습니다. 죽음을 앞둔 파가니니와 그를 둘러싼 인물들의 관계를 통해 천재가 감당해야 했던 오해와 욕망, 자유를 향한 갈망을 드라마틱하게 풀어냅니다. 신이 내린 재능으로 추앙받으면서도 끝내 평범한 인간으로 살아갈 수 없었던 예술가의 운명이 이야기의 중심입니다.

작품의 가장 큰 매력은 무대 위에서 직접 펼쳐지는 바이올린 연주입니다. 고난도 기교로 악명 높은 파가니니의 바이올린곡을 배우들이 직접 연주하는데요, 전문 바이올리니스트로 활동해 온 KoN(콘)을 비롯해 수준급의 바이올린 연주 실력을 갖춘 홍석기, 홍주찬이 파가니니 역을 맡아 명연주를 선보입니다. 특히 공연의 대미를 장식하는 파가니니의 ‘라 캄파넬라’ 7분 독주 장면은 작품의 백미로 꼽힙니다. 19세기 유럽을 열광시켰던 파가니니의 초절정 기교를 무대 위 생생한 라이브 연주로 감상해보시죠.

▶공연기간: 8월30일(일)까지

▶공연시간: 화~금요일 19시 30분 / 주말·공휴일 14시, 18시30분 (월요일 쉼)

▶공연장소: 홍익대학교대학로아트센터 대극장

▶러닝타임: 160분

음악의 규칙을 깨뜨린 혁명가…뮤지컬 ‘스트라빈스키’

1913년 파리, 발레 <봄의 제전>이 초연되던 날 객석에서는 야유와 고성이 터져 나왔습니다. 너무 낯설고, 너무 파격적인 음악이었기 때문입니다. 하지만 그날 이후 음악사는 완전히 달라졌습니다.

뮤지컬 <스트라빈스키>는 불협화음과 변박, 원시적인 리듬으로 기존 음악의 질서를 뒤흔든 현대음악의 혁신가, 이고르 스트라빈스키를 새로운 시선으로 바라봅니다. 화려한 성공담보다 예술가의 내면과 창작의 본질에 주목하는 작품입니다. 지난해 초연 이후 1년 만에 다시 무대로 돌아왔습니다.

작품은 스트라빈스키와 그의 예술세계를 함께 만들어 간 ‘슘’의 관계를 중심으로 이야기를 전개합니다. 서로를 가장 잘 이해하면서도 끝내 같은 길을 걸을 수 없는 두 인물의 관계가 예술가의 우정이자 또 다른 자아와의 대화처럼 그려집니다.

초연 당시 무대 위 배우와 피아니스트의 완벽한 호흡으로 호평을 받았던 만큼 이번 재연에서 한층 확장된 음악적 스케일을 선보입니다. 네 대의 피아노가 동시에 무대를 채우는 구성으로 극의 긴장감과 몰입도를 끌어올렸습니다. 무대를 가득 채우는 화려한 선율과 그 이면의 서사를 깊이 있게 즐겨볼 만 합니다.

스트라빈스키 역에 성태준, 문경초, 임준혁, 박선영이 이름을 올렸고 슘 역에는 양지원, 서영택, 박선영, 반정모가 무대에 오릅니다. 특히 박선영은 스트라빈스키와 슘 1인 2역을 맡아 새로운 도전에 나섭니다.

▶공연기간: 9월13일까지

▶공연시간: 화·목·금요일 20시 /수요일 16시, 20시 / 토요일 15시, 19시 / 일·공휴일 14시, 18시(월요일 쉼)

▶공연장소: 예스24아트원2관

▶러닝타임: 약 90분