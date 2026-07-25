오타니, 다음 주에도 마운드 복귀 없다…로버츠 감독 “서두르지 않을 것”

왼쪽 무릎 통증으로 투수 등판을 중단한 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 마운드 복귀가 당초 예상보다 늦어질 전망이다.

MLB닷컴 등 미국 현지 매체에 따르면, 데이브 로버츠 다저스 감독은 24일(현지시간) 뉴욕 메츠와의 원정경기를 앞두고 “오타니는 다음 주에도 투수로 복귀하지 않을 것”이라며 “실전 등판 대신 불펜 투구를 한 차례 더 소화할 계획”이라고 밝혔다.

로버츠 감독은 “현재 몸 상태는 나쁘지 않지만 완전한 컨디션을 회복하기까지는 시간이 더 필요하다”며 “복귀를 서두를 이유가 없다”고 설명했다.

오타니는 올스타 휴식기 직전부터 왼쪽 무릎 통증을 안은 채 투타를 병행해왔다. 결국 올스타전 출전을 포기한 뒤 휴식기 동안 주사 치료를 받으며 회복에 집중했지만, 아직 정상적인 몸 상태에는 이르지 못한 것으로 알려졌다.

그는 지난 23일 불펜에서 약 30개의 공을 던지며 컨디션을 점검했으며, 당분간은 불펜 피칭을 이어가며 복귀 시점을 조율할 예정이다.

후반기 들어 오타니는 지명타자로만 경기에 나서고 있다. 올 시즌 투수로는 8승 2패, 평균자책점 1.79를 기록했고, 타자로는 타율 0.286, 22홈런, 61타점, OPS(출루율+장타율) 0.919를 기록하며 공수 겸업을 이어왔다.

마운드 복귀는 미뤄졌지만 방망이는 여전히 뜨겁다. 오타니는 이날 뉴욕 메츠와의 경기에서 1번 지명타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점을 기록하며 팀의 4-2 승리를 이끌었다.