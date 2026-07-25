창간 80주년 경향신문

오타니, 다음 주에도 마운드 복귀 없다…로버츠 감독 “서두르지 않을 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오타니, 다음 주에도 마운드 복귀 없다…로버츠 감독 “서두르지 않을 것”

입력 2026.07.25 11:09

구글 선호 매체로 추가
LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 메츠와의 메이저리그(MLB) 경기 7회 희생플라이를 날려 타점을 올리고 있다. AP 연합뉴스

LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 메츠와의 메이저리그(MLB) 경기 7회 희생플라이를 날려 타점을 올리고 있다. AP 연합뉴스

왼쪽 무릎 통증으로 투수 등판을 중단한 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 마운드 복귀가 당초 예상보다 늦어질 전망이다.

MLB닷컴 등 미국 현지 매체에 따르면, 데이브 로버츠 다저스 감독은 24일(현지시간) 뉴욕 메츠와의 원정경기를 앞두고 “오타니는 다음 주에도 투수로 복귀하지 않을 것”이라며 “실전 등판 대신 불펜 투구를 한 차례 더 소화할 계획”이라고 밝혔다.

로버츠 감독은 “현재 몸 상태는 나쁘지 않지만 완전한 컨디션을 회복하기까지는 시간이 더 필요하다”며 “복귀를 서두를 이유가 없다”고 설명했다.

오타니는 올스타 휴식기 직전부터 왼쪽 무릎 통증을 안은 채 투타를 병행해왔다. 결국 올스타전 출전을 포기한 뒤 휴식기 동안 주사 치료를 받으며 회복에 집중했지만, 아직 정상적인 몸 상태에는 이르지 못한 것으로 알려졌다.

그는 지난 23일 불펜에서 약 30개의 공을 던지며 컨디션을 점검했으며, 당분간은 불펜 피칭을 이어가며 복귀 시점을 조율할 예정이다.

후반기 들어 오타니는 지명타자로만 경기에 나서고 있다. 올 시즌 투수로는 8승 2패, 평균자책점 1.79를 기록했고, 타자로는 타율 0.286, 22홈런, 61타점, OPS(출루율+장타율) 0.919를 기록하며 공수 겸업을 이어왔다.

마운드 복귀는 미뤄졌지만 방망이는 여전히 뜨겁다. 오타니는 이날 뉴욕 메츠와의 경기에서 1번 지명타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점을 기록하며 팀의 4-2 승리를 이끌었다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글