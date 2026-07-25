이 대통령 “AI 시대 미래 함께 만들자”…글로벌 빅테크 CEO·재계 총수 한자리에

이재명 대통령의 미국 샌프란시스코 방문을 계기로 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에서 글로벌 빅테크 기업 최고경영자(CEO)들과 국내 주요 그룹 총수들이 인공지능(AI) 산업 협력 확대와 대규모 투자 계획을 잇달아 발표했다.

연합뉴스 보도에 따르면, 이 대통령은 24일(현지시간) 열린 AI 서밋에서 “오늘 이 자리에서 기업가치 합계 2경 원이 넘는 대한민국과 글로벌 대표 기업들이 오랜 시간 뜻을 모아 준비해 온 대규모 AI 투자 이니셔티브를 전 세계에 알린다”며 “AI 시대의 담대한 미래를 대한민국과 함께 만들어 달라”고 말했다.

행사에는 젠슨 황 엔비디아 CEO를 비롯해 샘 올트먼 오픈AI CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO가 참석했고, 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO는 화상으로 참여했다. 국내에서는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 함께했다.

젠슨 황 CEO는 한국과의 오랜 협력 관계를 강조했다. 그는 “엔비디아와 한국의 PC방은 함께 성장해 왔고, 저와 한국은 25년 동안 우정을 이어왔다”며 “엔비디아는 처음부터 지금까지 한국과 AI 여정을 함께했다”고 말했다. 이어 “엔비디아와 SK그룹은 양사의 파트너십을 더욱 확대해 5천억 달러 규모에 이르게 할 계획”이라며 협력 확대 방침을 밝혔다.

샘 올트먼 오픈AI CEO는 “다른 곳에서 어떤 일이 일어날지 상상하려면 한국을 보면 된다”며 “한국은 AI를 매우 빠르게 수용했고, 정부가 추진하는 3대 메가 프로젝트는 AI가 다음 단계로 도약하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 평가했다.

혹 탄 브로드컴 CEO는 한국의 소버린 AI(자국 주도 AI) 구축에 협력하겠다는 뜻을 밝히며 “한국의 프런티어 AI 모델 개발에 적극적으로 참여하겠다”며 “삼성전자와도 관련 양해각서(MOU)를 체결할 예정”이라고 말했다.

화상으로 참석한 사티아 나델라 MS CEO도 “한국과의 파트너십을 매우 소중하게 생각한다”며 “한국의 AI 인프라 구축을 위해 앞으로 수년간 지속적으로 투자하겠다”고 밝혔다.

국내 기업 총수들도 AI 시대를 위한 협력의 중요성을 강조했다. 이재용 삼성전자 회장은 “AI 발전으로 인류가 일하고 생각하고 살아가는 방식이 송두리째 바뀌고 있다”며 “혁신적인 AI 모델과 최첨단 반도체, 데이터센터 등 완전한 AI 생태계를 구축하려면 국경을 넘어선 글로벌 협력이 필수적”이라고 말했다.

특히 이 회장은 이 대통령의 자서전을 언급하며 “초등학교 시절 운동장에 내린 헬리콥터를 만져보며 미래를 꿈꿨다는 이야기가 인상 깊었다”며 “다음 세대가 더 큰 꿈을 꿀 수 있도록 삼성도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장은 전날 젠슨 황 CEO 등과의 만찬을 소개하며 “젠슨 황 CEO는 만날 때마다 ‘모어 칩스(More Chips)’라고 말한다”며 좌중을 웃음 짓게 했다. 이어 “최근 발표된 AI 투자 규모를 두고 과장됐다는 시각도 있지만 생소할 뿐 허황된 계획은 아니다”라고 강조했다.

정의선 현대자동차그룹 회장은 “빅테크와의 협력 성과가 국내 피지컬 AI 산업 성장으로 이어져야 한다”며 “국내 로봇 AI 기술을 고도화하기 위한 개방형 생태계를 조성하겠다”고 밝혔다.

이해진 네이버 의장은 “엔비디아와 브로드컴이 총 100억 달러 규모를 네이버에 투자하기로 했다”며 “이번 협력이 네이버가 새로운 단계로 도약하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

이번 AI 서밋은 정부와 글로벌 AI 기업, 국내 산업계가 한자리에 모여 AI 투자와 기술 협력 방안을 논의한 자리로, 한국의 AI 경쟁력 강화와 글로벌 협력 확대를 위한 구체적인 청사진을 제시했다.