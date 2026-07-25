‘치맥’ 이어 이번엔 피시앤칩스…이 대통령, 젠슨 황 등 AI 거물들과 ‘샌프란 깐부 회동’

미국을 방문 중인 이재명 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 비롯한 글로벌 빅테크 기업 수장들과 한 식탁에 앉아 만찬을 함께하며 인공지능(AI) 협력 강화에 나선다.

연합뉴스 보도에 따르면, 강유정 대통령실 수석대변인은 24일(현지시간) 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 미국 샌프란시스코에서 글로벌 AI 기업 CEO와 국내 주요 기업 총수들을 초청해 만찬을 갖는다고 밝혔다.

이번 만찬에는 젠슨 황 엔비디아 CEO를 비롯해 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 참석한다.

대통령실은 지난해 젠슨 황 CEO가 방한 당시 이재용 회장, 정의선 회장과 서울의 한 치킨집에서 이른바 ‘치맥 회동’을 하며 친분을 다진 사례를 언급했다. 당시처럼 이번에도 격식을 갖춘 공식 만찬보다 현지 음식을 함께 나누며 자유롭게 대화하는 자리를 마련했다는 설명이다.

만찬 메뉴는 캘리포니아 현지 식문화를 반영해 피시앤칩스와 칼라마리(오징어) 튀김, 크랩 케이크, 클램차우더 등이 준비됐으며, 가벼운 맥주도 함께 곁들여질 예정이다.

강 수석대변인은 “이번 만찬은 이 대통령을 중심으로 글로벌 AI 리더들이 한자리에 모이는 상징적인 자리”라며 “대한민국이 글로벌 AI 공급망의 핵심 거점으로 자리매김하고 있다는 점을 국제사회에 알리고, ‘대체 불가 대한민국’이라는 AI 비전을 강조하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 만찬은 정상외교와 경제외교를 결합한 일정으로, 정부와 글로벌 AI 기업, 국내 산업계가 자연스러운 분위기에서 협력 방안을 논의하는 자리라는 점에서도 관심을 모으고 있다.