포슬한 속살과 쫀득하게 배어든 양념, 한입 먹는 순간 떠오르는 어린 시절 엄마의 밥상

여름이 만연하면 가장 먼저 기다려지는 햇감자! 흙이 채 마르지 않은 감자를 손에 올려놓으면 그 조밀한 껍질 안에 여름이 가득 들어 있는 것만 같다. 이맘때의 감자는 그 자체의 맛이 가장 큰 매력으로 다가오는 맛도리 중의 맛도리. 이런 제철 감자를 맛있게 먹는 제일 좋은 방법은 의외로 단순한데, 바로 감자의 식감을 최대한 살리는 것이다. 이 한 가지 원칙만 잘 지켜도 계절을 푹 담은 한 접시를 완성하는 일쯤이야 정말로 ‘뚝딱’이니까.

어릴 적 우리 집 여름 식탁엔 감자조림이 자주 올랐다. 시장에서 엄마가 사 온 햇감자들. 크기는 제각각이고, 껍질을 벗기다 보면 여기저기 움푹 팬 자국도 수두룩했지만, 저마다 깨끗이 손질해 숭덩숭덩 썰어 냄비에 올리고 간장과 고춧가루 양념으로 자글자글 끓여 고루 맛을 입혀주면, 유독 부드러운 식감과 달달하고도 매콤한 맛이 인상적인, 어떻게 먹어도 맛 좋은 밥도둑이 금세 완성이었다.

화려하거나 비주얼이 탁월한 요리는 아니지만, 이상하게도 기억에 오래 남는 음식이랄까. 학교에서 막 돌아와 배고픈 오후, 김이 모락모락 나는 밥 위에 감자조림 하나 올려 먹던 기억. 도시락 뚜껑을 열었을 때 가장 먼저 집어먹던 감자 한 조각. 특별한 날보다 오히려 평범한 나날에 즐겼던 감자조림의 기억은 언제나 ‘집’과 동일시되는 것만 같았다.

엄마의 감자조림이 참 신기했던 건 젓가락으로 집으면 모양은 그대로인데, 한입 베어 물면 모래성이 스러지듯 포슬하게 부서졌다는 것. 겉은 좌르륵 윤기 나는 양념이 감싸고 있었으나 속은 감자의 식감이 제대로 살아있었다. 그 맛이 좋아, 밥은 됐고 연신 조린 감자만 먹어도 엄마는 그저 웃고만 있었던 기억이 여전히 생생하다. 다 크고 나서야 알았는데, 엄마표 감자조림처럼 부들부들하게 만들려면 감자를 너무 얇지 않게 두툼하게 썰어 익혀줘야 한단다. 그러면 왕- 물었을 때 감자의 결이 살아 입안에서 부드럽게 풀리는 식감을 온전히 느낄 수 있다.

이제는 어른이 되어 직접 감자를 조린다. 감자도 잘 자르고, 불 조절이며 물 조절이며 눈대중으로 어깨 너머 배운 엄마의 잔기술을 따라 요리를 한다. 불 앞에서 꾸준히 감자의 상태를 살피다 보면, 그 더운 날 애들 입에 넣어줄 반찬 만들기에 수고로웠던 엄마의 뒷모습이 매번 떠오른다.

요리란 결국 소중한 사람들을 한 번 더 생각하는 일. 만드는 사람도 먹는 사람도 요리를 통해 사랑하는 사람을 추억한다. 포슬한 속살과 쫀득하게 배어든 양념, 그리고 한입 먹는 순간 어린 시절 엄마가 차려주던 식탁이 자연스럽게 떠오르는 매콤 감자조림! 상세레시피는 아래 새미네부엌 사이트 참고.

✅여름 추억의 총체, ‘매콤 감자조림’ 재료

감자 2개(300g), 물 3/4컵(150㎖), 양파 1/9개(30g), 대파 1/10대(10g), 청양고추 1개(10g)

양념 = 새미네부엌 진간장 2스푼(20g), 연두링(멸치디포리) 1개(4g), 고춧가루 1/2스푼(3g), 설탕 1스푼(10g), 다진 마늘 1/2스푼(5g), 참기름 1/2스푼(5g)

✅여름 추억의 총체, ‘매콤 감자조림’ 만들기

1. 감자는 껍질을 벗겨 사방 3㎝ 정도로 깍둑 썰어요.

2. 썬 감자는 흐르는 물에 3~4번 씻어 전분을 제거한 후 체에 밭쳐 물기를 빼줘요.

3. 양파는 1㎝ 두께로 채 썰고, 대파와 청양고추도 1㎝ 크기로 송송 썰어요.

4. 냄비에 감자와 채소, 모든 양념 재료를 넣고 센 불로 끓여요.

5. 끓어오르면 중불로 줄여 약 15분 정도 더 끓여주면 완성!

TIP) 감자 대신 무, 고구마, 연근이나 버섯, 곤약 등 주재료를 달리해 다양한 매콤 조림 요리로 즐겨도 좋아요!

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리연구소