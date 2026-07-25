여름을 머금은 달달 알싸한 소주 칵테일 한 잔

계절과일·허브에 탄산수 더하면 기분내기 딱 좋아

한때 회식의 상징이던 소주는 이제 조금씩 다른 얼굴을 하고 있다. 국내 성인의 음주량은 꾸준히 감소하는 추세이고, 술자리도 ‘많이 마시는 문화’에서 ‘맛있게 한두 잔 즐기는 문화’로 바뀌고 있다. 하이볼의 유행도 이런 변화와 맞닿아 있다. 위스키만이 아니다. 익숙한 소주도 계절 과일과 허브, 탄산수만 더하면 부담 없이 향을 즐길 수 있는 여름 칵테일이 된다.



소주는 향이 강하지 않아 계절 식재료를 가장 잘 살려주는 베이스 술이다. 도수와 종류에 어울리는 재료를 고르면 훨씬 산뜻하게 즐길 수 있다. 소주라고 모두 같은 맛은 아니다. 16도 안팎의 저도수 희석식 소주는 부담이 적고 탄산이나 과일과 잘 어울린다. 하이볼처럼 마시기에 가장 무난하다. 20도 이상의 전통 증류식 소주는 곡물 향과 여운이 살아 있어 과일을 많이 넣기보다 허브나 차, 감귤류처럼 향을 살짝 더하는 편이 좋다. 쌀 소주는 단맛이 은은하고, 고구마 소주는 고소한 풍미가 있으며, 보리 소주는 깔끔하고 드라이한 인상이 강하다. 같은 레시피라도 사용하는 소주에 따라 다른 맛을 낸다. 칵테일을 만들 때는 소주 자체를 감추기보다 소주의 개성을 살린다는 생각으로 접근하는 것이 좋다.



칵테일이라고 해서 알코올이 줄어드는 것은 아니다. 과일과 탄산이 들어가면 술맛이 부드러워져 자칫 빨리 마시기 쉽다. 전문가들은 “갈증을 해소하기 위한 음료가 아니라 식사와 대화를 곁들이며 천천히 향을 즐기는 한 잔으로 생각하는 것이 가장 바람직하다”고 조언한다.



소믈리에의 소주 칵테일

미쉐린 1스타 한식 파인다이닝 레스토랑 비채나의 이광열 소믈리에가 마트에서 쉽게 구할 수 있는 재료를 사용하여 간단하게 제조할 수 있는 레시피를 제안했다.



화요 19금 진저 토닉



온더록스 잔에 각얼음 5개를 넣어 잔을 차갑게 식힌 후 녹은 얼음물을 버린다. 잔 안쪽 벽에 레몬 슬라이스를 가볍게 문질러 상큼한 향을 덧바른다. 여기에 화요 19금 60㎖, 진저에일 35㎖, 탄산수 35㎖를 붓고 차분히 저어준다.



“진저에일의 알싸함과 향긋함이 은은하게 더해져, 화요 19금의 감미로운 오크 풍미를 더욱 시원하고 우아하게 만듭니다. 민트 한 잎으로 가니시를 올린다면 화요 19금에 담긴 장미, 감귤 풍미에 녹아들어 더욱 화사함을 전달합니다.”



허니 유자 화요 칵테일



차갑게 준비된 고흥 유자주 20㎖와 화요 25도 60㎖, 꿀 3㎖를 온더록스 잔에 담고 스푼으로 가볍게 저어 꿀을 녹인다. 각얼음 4~5조각을 넣고 가볍게 저어 마무리한다.



“전통 술을 리큐르로 사용한 한국적인 칵테일입니다. 화요 25도의 쌀과 꽃향기의 녹진함 뒤로, 고흥 유자주의 상큼함과 꿀의 달콤함으로 여름 더위에 지친 미각을 경쾌하게 자극합니다.”



제철 식재료로 만드는 소주 칵테일

여름철 소주 칵테일의 매력은 제철 재료 활용에 있다. 냉장고 속 참외 한 조각, 방울토마토 몇알, 오이 한 개만 있어도 평범한 소주 한 잔의 분위기는 달라진다. 탄산수는 가장 마지막에 붓고 젓는 횟수는 두세 번이면 충분하다. 과일은 얇게 썰기보다 조금 두껍게 넣어야 향이 오래 지속된다.



참외 소주 칵테일



가장 한국적인 여름 과일 칵테일로 꼽을 수 있다. 요즘 맛있는 참외는 특유의 은은한 단맛이 소주의 알코올 자극을 부드럽게 감싸준다. 잔에 참외 3~4조각을 넣고 포크로 가볍게 으깬 뒤 적당량의 얼음, 소주 45㎖, 탄산수 100㎖를 넣는다. 마지막에 레몬즙을 몇방울 떨어뜨리면 한결 깔끔한 맛이 완성된다.



오이 레몬 소주 칵테일



여름이면 헨드릭스 진에 오이를 넣은 이색 칵테일을 즐기는 이들이 있다. 오이는 향이 강하지 않아 소주의 깔끔함을 살려주는 의외의 재료다. 얇게 썬 오이 5~6조각을 잔 안에 붙이듯 넣어준다. 소주 40㎖, 탄산수 100㎖, 레몬 1조각, 얼음으로 잔을 채운다. 민트를 더하면 전문 바 못지않은 외양이 된다.



토마토 바질 소주 칵테일



더운 날 식욕을 살리는 반주를 찾는 한국인에게 추천하는 칵테일이다. 토마토의 풍부한 감칠맛이 소주의 ‘알코올 맛’을 눌러준다. 여기에 바질을 더하면 지중해풍 향이 무거운 여름 공기를 산뜻하게 바꾼다. 잔에 방울토마토 5~6개를 넣은 뒤 살짝 눌러 향을 낸다. 소주 45㎖와 얼음을 넣은 뒤 탄산수 100㎖를 채운다. 마지막으로 바질을 손으로 한 번 비벼 향을 낸 뒤에 올린다. 통후추를 약간 갈아서 더하면 전문가의 칵테일 같은 풍미를 얻을 수 있다.



칵테일 도구 없어도 괜찮아

칵테일을 만들려면 셰이커나 지거(계량컵) 같은 전문 바 도구가 꼭 필요할 것 같지만, 집에서 즐기는 소주 칵테일이라면 대부분 주방에 있는 도구만으로도 충분하다. 가장 아쉬운 것이 셰이커라면 뚜껑이 단단히 닫히는 스테인리스 텀블러나 보온병을 활용하면 된다. 얼음과 재료를 넣고 흔들면 전문 셰이커처럼 재료가 고루 섞이고 적당히 희석된다.



계량컵이 없다면 계량 스푼을 이용하면 된다. 일반적인 1큰술은 약 15㎖, 소주잔은 제품마다 차이가 있지만 대체로 45~50㎖ 정도여서 레시피를 맞추기 어렵지 않다.



민트나 바질, 참외 같은 과일을 살짝 으깨 향을 끌어내는 막대인 ‘머들러’ 역시 없어도 된다. 나무주걱이나 나무숟가락 손잡이의 뭉툭한 부분으로 재료를 가볍게 눌러주면 된다. 허브는 너무 세게 으깨면 쓴맛이 날 수 있으므로 향이 올라올 정도만 살짝 비벼서 넣는 것이 포인트다.



마지막으로 얼음 조각이나 과육을 걸러내는 스트레이너 대신 고운 체나 소형 거름망(필터) 국자를 사용하면 보다 깔끔한 칵테일을 만들 수 있다. 특히 토마토나 자두처럼 과육이 들어가는 소주 칵테일은 한 번만 걸러도 부드러운 목 넘김을 즐길 수 있다.

