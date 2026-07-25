[속보]부산 세계유산위원회서 ‘한국의 갯벌’ 더 넓어졌다···여수·고흥·무안·서산 추가

조수의 흐름이 만든 생명의 터전인 ‘한국의 갯벌’이 유네스코 세계유산에 확대 등재됐다. 한국이 보유한 17개 세계유산 가운데 2단계로 확대 등재된 첫 사례다.

제48차 세계유산위원회는 25일 회의에서 ‘한국의 갯벌’의 2단계 확대 등재를 최종 결정했다. 한국에서 처음 열린 세계유산위원회에서 자국 유산의 확대 등재가 확정됐다는 점에서도 의미가 크다.

허민 국가유산청장은 등재 직후 “우리 갯벌의 생물다양성 보전 가치와 유산의 완전성을 한층 강화한 매우 뜻깊은 성과”라고 소감을 밝혔다.

이번 결정은 2021년 제44차 세계유산위원회에서 세계유산으로 등재된 ‘한국의 갯벌’에 여수·고흥·무안·서산갯벌을 추가해 기존 유산의 범위를 넓히는 ‘중대한 경계변경’을 승인한 것이다. 세계유산위원회는 ‘한국의 갯벌’이 생물다양성과 멸종위기종 보전의 중요성을 다루는 세계유산 등재기준 x(10번)을 충족한다고 인정했다. 황해 생태계와 동아시아-대양주 철새이동경로의 핵심 서식지로서 국제적으로 중요한 이동성 물새와 다양한 해양생물의 보전에 기여하는 자연유산으로서의 가치를 높이 평가했다.

이번 결정으로 ‘한국의 갯벌’은 한반도 서남해안을 따라 보성-순천-여수-고흥갯벌, 신안-무안 탄도만 갯벌, 무안 함해만 갯벌, 고창갯벌, 서천갯벌, 서산갯벌의 6개 구성요소로 이루어진 연속유산이 됐다.

앞서 ‘한국의 갯벌’은 2021년 서천갯벌, 고창갯벌, 신안갯벌, 보성-순천갯벌 등 4개 갯벌의 탁월한 보편적 가치(OUV)를 인정받아 세계유산 목록에 등재됐다. 당시 세계유산위원회는 유산의 가치를 더욱 완전하게 보여줄 수 있도록 2단계 확대 등재를 추진하라고 권고했다. 이에 따라 추가 갯벌 지역에 대한 보호구역 지정과 관리체계 정비, 지역사회 협의, 자연유산 등재 신청을 평가해 세계유산위원회에 권고 의견을 내는 자문기구인 국제자연보전연맹(IUCN)의 심사에 대응해왔다.

‘한국의 갯벌’은 생물다양성 보전을 위한 세계적으로 중요한 서식지 중 하나다. 펄, 모래, 암반 등 다채로운 퇴적 환경을 터전으로 대형저서동물 1349종, 물새 114종 등 2400여종의 생명이 살아가고 있다. 특히 황해 연안은 호주·뉴질랜드에서 시베리아·알래스카로 이어지는 동아시아-대양주 철새이동경로의 핵심 병목 구간이다. ‘한국의 갯벌’은 철새들의 긴 여정에서 대체할 수 없는 중간 기착지 역할을 한다. 전 세계에 수백 마리만 남은 멸종위기종 넓적부리도요를 비롯한 세계적 멸종위기 조류 24종이 갯벌에 기대어 생명을 이어가고 있다.

이번 확대 등재로 ‘한국의 갯벌’이 완성된 것은 아니다. 세계유산위원회는 이번 결정에서 탁월한 보편적 가치를 지닌 추가 갯벌을 계속 조사하고 지역사회의 지지를 확보해, 후속 단계 등재를 추진함으로써 연속유산을 완성하라고 한국 정부에 권고했다. 천연기념물 저어새의 번식지인 강화 갯벌을 비롯해 장봉도 갯벌, 송도 갯벌 등 인천·경기 지역의 주요 갯벌은 이번에 포함되지 않았다.

개발 압력을 어떻게 관리할지도 과제로 남았다. 새만금신공항백지화공동행동은 신공항 예정지인 군산 수라갯벌이 세계유산인 서천갯벌에서 6∼7㎞ 떨어져 생태적으로 연결된 철새 서식지라며, 새만금 신공항 기본계획 철회와 수라갯벌을 포함한 새만금 잔존 갯벌의 추가 등재를 요구했다. 공항 사업이 ‘한국의 갯벌’을 둘러싼 광역적 환경에 미칠 영향을 따지는 유산영향평가도 거쳐야 한다고 주장했다. 세계유산위원회는 2021년 등재 당시 각 구성요소의 보전 가치에 부정적인 영향을 줄 수 있는 추가 개발이 없도록 하라고 한국 정부에 요구했고, 이번 결정에서도 주변 개발과 오염, 해상풍력 등이 미칠 영향을 면밀히 살피라는 내용이 담겼다.

국경을 넘어 황해 갯벌을 하나의 생태권으로 보전하는 국제협력도 본격화할 전망이다. 황해 서쪽의 중국은 2019년 장쑤성 옌청 일대를 세계유산에 올린 뒤 2024년 황허 하구와 랴오허 하구 등으로 ‘황해-보하이만 연안 철새보호구’를 확대했다. 현재 중국의 해당 세계유산은 12개 구성요소로 이뤄져 있다. 북한도 지난 2월 문덕철새보호구가 있는 청천강 하구와 신도철새보호구가 있는 압록강 하구 등을 묶은 ‘조선민주주의인민공화국 서해안 연안습지’를 세계유산 잠정목록에 올렸다. 남북한과 중국의 갯벌이 철새이동경로를 따라 하나로 이어지는 셈이다.

허민 국가유산청장은 지난 17일 세계유산위원회 개막을 앞두고 열린 기자간담회에서 “전체적으로 보면 남한과 북한에 이어 중국까지 갯벌이 하나의 라인으로 이어지는 상황”이라며 “다국적 회의를 준비 중”이라고 말했다.

세계유산위원회는 2021년 ‘한국의 갯벌’을 등재하면서 장래 초국가적 연속유산 등재나 기존 유산의 확대 가능성을 염두에 두고 관련국과의 협력을 강화하라고 권고했다. 특히 중국의 ‘황해-보하이만 연안 철새보호구’ 확대 등재와 보전 정책을 조율하라고 명시했으며, 이번 결정에서도 황해 생태계와 철새이동경로를 함께 보전하기 위한 국제협력의 필요성을 재확인했다.

1995년 ‘석굴암·불국사’, ‘해인사 장경판전’, ‘종묘’를 시작으로 작년에는 ‘반구천의 암각화’를 대표목록에 올렸다. 내년에는 조선의 수도였던 한양을 방어하기 위해 축조된 ‘한양의 수도성곽’이 세계유산 등재에 도전한다. 수도성곽에는 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 등이 포함된다.

세계유산은 문화유산, 자연유산, 복합유산으로 나뉘며 자문기구인 국제기념물유적협의회(ICOMOS)와 국제자연보전연맹(IUCN) 심사를 거쳐 세계유산위원회에서 결정한다.