겨울엔 방어, 여름엔 민어 그리고?···미식가들이 찾는 ‘여름 한정’ 회 뭘까

“회는 겨울에 먹어야 한다.”

반은 맞고 반은 틀리다. 방어처럼 겨울에 지방이 오르는 생선이 있는 반면, 여름에 가장 맛이 절정에 이르는 횟감도 적지 않다. 최근에는 계절 식재료를 즐기는 ‘시즈널 다이닝’이 트렌드로 자리 잡으면서 민어와 갯장어, 농어 등 ‘여름 한정’ 제철 회를 찾아다니는 소비자도 늘고 있다.

대표 주자는 단연 민어다. 예부터 복날 보양식으로도 사랑받아온 민어는 산란기를 앞둔 여름철 살이 가장 두툼하게 오른다. 지방이 과하지 않아 담백하면서도 깊은 감칠맛을 내고, 콜라겐이 풍부한 껍질을 함께 썬 ‘껍질회’도 별미다.

남해안에서는 갯장어(하모)가 여름 식탁을 책임진다. 잔가시가 많지만 촘촘히 칼집을 내면 부드럽게 씹히며, 회는 물론 샤부샤부로도 즐겨 먹는다. 농어 역시 여름이 제철이다. 단단한 육질과 쫄깃한 식감이 특징으로, 숙성하면 감칠맛이 더욱 살아나 횟집에서도 꾸준히 인기를 끈다.

이 밖에도 전갱이(아지)는 여름철 적당히 오른 지방 덕분에 고소한 풍미가 돋보이고, 병어는 산지에서 신선한 활어를 회로 즐기는 여름 별미다. 제주에서는 오징어보다 부드럽고 단맛이 강한 한치가 대표적인 제철 횟감으로 꼽힌다.

다만 여름철 회는 맛만큼이나 위생 관리가 중요하다. 전문가들은 신선도와 함께 콜드체인(저온 유통)이 제대로 유지됐는지를 확인해야 한다고 강조한다. 생선을 잡은 뒤 손질과 운반, 보관, 제공까지 전 과정에서 0~5℃ 수준의 저온이 유지돼야 세균 증식을 최소화할 수 있기 때문이다.

소비자도 몇 가지 수칙만 지키면 보다 안전하게 즐길 수 있다. 회전율이 높은 업소를 이용하고, 회를 상온에 오래 두지 않는 것이 기본이다. 포장회는 가능한 한 바로 먹고, 남은 회를 냉장 보관했다가 다음 날 다시 먹는 것은 피하는 것이 좋다.