“우리는, 식구다” 화기애애했던 ‘샌프란 깐부 회동’ 후기

미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 글로벌 빅테크 기업 최고경영자(CEO) 등과 해변에 자리한 현지 야외 테라스 식당에서 만찬을 가졌다.

강유청 청와대 수석대변인은 캘리포니아 현지 음식을 함께 나누며 격의 없이 대화하겠다는 취지로 자리를 마련했다고 설명했다. 메뉴로는 피시앤칩스를 비롯해 칼라마리 튀김, 크랩 케이크, 클램차우더 등이 마련됐으며, 가벼운 맥주도 곁들였다.

만찬에는 황 CEO를 비롯해 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 참석했다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 김용범 청와대 정책실장 등도 동석했다.

연합뉴스 보도에 따르면, 이 대통령은 ‘깐부치킨 회동’을 염두에 둔 듯 “치킨이 필요할 텐데”라며 참석자들과 맥주병을 가볍게 부딪쳤다. 이 대통령은 “우리나라에서는 가족을 ‘밥을 같이 먹는 사이’인 식구라고도 한다. 한국뿐 아니라 온 세상에서 밥을 같이 먹는다는 것은 큰 의미가 있다”며 “내가 ‘우리는’이라고 외치면 ‘식구다’라고 해달라”며 건배사를 했다. 젠슨 황 CEO도 “위 아 패밀리(We are family)”라고 화답했다고 전해진다.

이 대통령은 또 황 CEO에게 “용산 전자상가를 다니던 젊은 시절이 큰 에너지원이 됐느냐”고 묻고, 그렇다는 답이 돌아오자 ‘엄지 척’ 포즈를 취하는 등 대화를 이어갔다. 식사 도중 배 부총리가 식사비를 내겠다고 하자, 황 CEO가 맥주를 더 사라고 했고, 이에 이 대통령은 “공무원이라서 안된다”고 농담을 하기도 했다.

또 이 대통령은 “(배 부총리가) LG 연구원이었다”고 했고, 황 CEO가 “그러면 돈을 많이 벌었겠다”고 하자, 다시 이 대통령이 “돈을 벌기 직전에 모셔 와서 돈을 못 벌게 됐다”고 해 웃음을 자아냈다.

비공개 만찬에서는 이 대통령이 “기업인들 덕에 한국의 경제성장률이 크게 올라갔고 이는 수십 년만의 최고의 실적”이라며 “참석자들을 격려하고 앞으로도 산업 생태계 발전을 위해 기여해 달라”는 당부를 했다고 김용범 청와대 정책실장이 브리핑에서 전했다.

이에 CEO들은 “한국은 이미 글로벌 3강으로, AI 기술이 어려운 기술임은 맞지만 결코 불가능하지는 않다. 한국에 투자해서 단기간에 최상급 프론티어 AI 모델을 만들어낼 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “대한민국이 다른 나라의 AI 모델을 사용하는 것은 좋지만 한국만의 AI 모델을 만들 필요가 있다”고 제안했다.