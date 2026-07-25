“트럼프 전용기 바꿔탄 건 이란 암살 첩보 때문”···NYT, 나토 귀국길 에어포스원 교체 이유 보도

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 마친 뒤 귀국 과정에서 대통령 전용기(에어포스원)를 바꿔 탄 것은 이란의 암살 위협에 대응하기 위한 보안 조치였다고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 24일(현지시간) 보도했다.

뉴욕타임스에 따르면, 트럼프 대통령은 이달 7∼8일 나토 정상회의 참석을 위해 튀르키예를 방문할 당시 카타르가 미국에 제공한 신형 에어포스원을 이용했다. 그러나 귀국길에는 구형 에어포스원을 타고 영국 밀든홀 공군기지까지 이동한 뒤, 그곳에서 다시 신형 전용기로 갈아탄 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 당시 전용기를 교체한 이유에 대해 “영국에 주둔한 미군 장병들에게 새 전용기를 보여주기 위한 것”이라고 설명했다. 하지만 이후 기자회견에서 자신이 이란의 암살 대상 1순위라고 언급하면서 실제 이유가 보안 문제였다는 관측이 제기됐다.

NYT는 복수의 관계자를 인용해 미국 정부가 당시 이란의 대리 세력이 트럼프 대통령과 대통령 전용기를 공격 목표로 삼을 수 있다는 첩보를 입수했다고 전했다. 특정 기종의 전용기를 겨냥한 것은 아니었지만, 트럼프 대통령과 그가 탑승한 항공기가 공격 대상이 될 수 있다는 정보를 확보한 비밀경호국이 전용기를 바꿔 탈 것을 권고했다는 것이다.

매체는 이 위협이 앞서 보도된 이스라엘 정보당국의 암살 첩보와는 별개의 정보였다고 전했다. 미국 정보당국이 자체적으로 입수한 첩보를 신빙성 있는 위협으로 판단했고, 이에 따라 경호팀이 보안 논란이 제기됐던 신형 전용기 대신 구형 전용기에 먼저 트럼프 대통령을 탑승시키는 방식으로 동선을 변경했다는 설명이다.

당시 상황은 미국이 이란에 대한 공습을 재개한 데 이어, 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례 이후 이란 내 강경파들의 대미 공세 수위가 높아지던 시기와 맞물렸다. 여기에 이스라엘이 이란의 트럼프 대통령 암살 시도와 관련한 정보를 미국에 전달했다는 보도까지 나오면서 긴장감이 고조됐다고 NYT는 전했다.

트럼프 대통령을 겨냥한 위협 정보는 행정부 내에서도 극히 제한된 인원에게만 공유됐다고 보도했다. 일부 정부 관계자들은 단순히 이란발 위협에 대비한 예방 조치라는 설명만 전달받았으며, 의회 지도부 역시 구체적인 위협 내용은 보고받지 못한 것으로 알려졌다.

NYT는 또 트럼프 대통령이 집권 1기였던 2020년 이란 혁명수비대 쿠드스군 사령관 가셈 솔레이마니 제거 작전을 승인한 이후, 오랫동안 이란 및 친이란 세력의 주요 보복 대상으로 지목돼 왔다고 전했다.