나홍진 감독 ‘호프’, 개봉 11일 만에 300만 관객 돌파

나홍진 감독의 SF 영화 <호프>가 개봉 11일 만에 300만 관객을 돌파했다.

배급사 플러스엠엔터테인먼트는 25일 “‘호프’가 이날 오후 누적 관객 수 300만명을 넘어섰다”고 밝혔다.

지난 15일 개봉한 <호프>는 개봉 이후 박스오피스 1위를 유지하며 흥행을 이어가고 있다. 개봉 3일 만에 100만명, 5일 만에 200만명을 돌파한 데 이어 11일째 300만 고지에 오르며 올해 개봉작 가운데 가장 빠른 흥행 속도를 이어가고 있다.

다만 올해 가장 먼저 300만 관객을 돌파한 연상호 감독의 좀비 영화 <군체>가 개봉 10일 만에 같은 기록을 세운 것과 비교하면 하루 늦은 속도다.

흥행세는 이어지고 있지만 관객 증가 속도는 다소 둔화하는 모습이다. 지난주 평일에는 하루 20만∼30만명의 관객을 동원했지만, 이번 주 평일에는 일일 관객 수가 10만명대로 감소했다.

<호프>는 비무장지대(DMZ) 인근 호포항에 정체를 알 수 없는 외계 생명체가 출현하면서 벌어지는 소동을 그린 SF 영화다. 나 감독이 <곡성>(2016) 이후 10년 만에 선보인 신작으로, 황정민, 조인성, 정호연이 출연해 강도 높은 액션 연기를 선보였다. 또 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등 할리우드 배우들도 함께 출연해 국내외에서 관심을 모으고 있다.