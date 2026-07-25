국민의힘, 정성호 법무장관 사의 표명에 공세 나서··· “이재명 정부 레임덕 신호탄”

국민의힘은 25일 더불어민주당의 ‘보완수사권 폐지’ 당론 추진과 맞물려 정성호 법무부 장관이 사의를 표명한 데 대해 “이재명 정부 레임덕의 신호탄”이라며 공세에 나섰다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 정 장관의 사의 표명이 “범죄현장을 지켜본 자의 마지막 양심”이라고 썼다. 이어 “검찰 해체는 필연코 정권 해체로 이어질 것”이라며 “그때는 무엇으로도 ‘보완’하지 못할 것”이라고 주장했다.

정점식 국민의힘 원내대표도 페이스북을 통해 “더불어민주당의 보완수사권 폐지 당론 채택은 ‘정부의 패배, 여당 강경파의 완승’”이라며 “정 장관의 사의 표명과 법무부 차관의 법사위 발언 등을 종합하면 정부의 뜻이 보완수사권 신중론에 있다는 게 명확해졌다”는 글을 올렸다. 정 원내대표는 이어서 “이 대통령은 여당의 극단적인 보완수사권 폐지론을 제어하기는커녕 민주당 강경파의 눈치만 살피면서 끌려다니고 있다”고 비판했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평을 내고 정 장관을 향해 “사법 정의를 걱정했다면 비겁하게 ‘사표 던지고 나 몰라라’ 할 것이 아니라, 이 대통령에게 거부권 행사를 공개적으로 건의하며 장관직을 걸고 끝까지 맞섰어야 했다”며 “명분도, 소신도 없는 ‘사표 정치쇼’”라고 공세를 폈다.

당 차원의 공세에 국민의힘 소속 의원도 거들며 나섰다. 윤상현 의원은 페이스북에 올린 글에 “왜 끝까지 국민을 설득하고 법치주의를 지키기 위한 목소리를 내지 않았냐”며 “이 대통령을 둘러싼 공소 취소 논란에 대해서도 법무부 장관으로서의 입장을 분명히 밝혀달라”고 썼다.