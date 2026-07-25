손톱이 자꾸 갈라진다면?…‘나이 탓’보다 먼저 바꿔야 할 습관

손톱이 쉽게 갈라지고 끝이 자꾸 부러진다. 세로줄이 도드라지고 예전처럼 길게 기르기도 어렵다. 많은 사람이 이를 ‘나이 탓’으로 여기지만, 피부과 전문의들은 노화는 원인 중 하나일 뿐, 평소 관리 습관에 따라 손톱 건강은 충분히 달라질 수 있다고 전한다. 손톱은 피부와 마찬가지로 케라틴으로 이루어진 조직이기 때문에, 건조함과 자극에 꾸준히 노출되면 쉽게 약해질 수 있다는 것이다.

손톱은 한 달에 평균 약 3㎜ 정도 자란다. 손톱 하나가 완전히 새로 자라기까지는 약 6개월이 걸린다. 나이가 들면 성장 속도가 다소 느려지고, 손톱 속 천연 지질이 감소해 건조해지면서 갈라지거나 부러지기 쉬워진다. 하지만 모든 변화가 노화 때문은 아니다. 반복적인 물 접촉, 잦은 손 소독, 세제 사용, 젤네일과 아세톤 제거제 사용 등도 손톱을 약하게 만드는 대표적인 원인으로 꼽힌다.

단백질만큼 중요한 것은 비오틴·아연

손톱은 케라틴이라는 단백질로 만들어진다. 따라서 무리한 다이어트나 영양 불균형은 손톱에도 영향을 줄 수 있다. 특별한 결핍이 없는 사람에게 고용량 영양제가 손톱을 급격히 자라게 한다는 근거는 충분하지 않다. 균형 잡힌 식사가 우선이다.

피부과 전문의들은 비오틴을 비롯한 아연, 엽산 등의 섭취를 권장한다. 비오틴은 달걀노른자, 연어, 견과류에, 아연은 아연은 굴, 쇠고기, 콩류 등에 들어있다. 시금치, 아스파라거스에는 엽산이 함유되어 있다. 또한 딸기, 감귤류, 파프리카의 비타민 C, 당근과 단호박의 비타민 A, 닭고기와 칠면조, 요구르트에 들어 있는 시스테인도 신경 써서 먹어두면 좋은 영양소다.

핸드크림은 손등보다 ‘손톱’에 먼저

얼굴에 보습제를 바르듯 손톱도 보습이 필요하다. 미국 메이요클리닉은 손을 씻은 뒤 핸드크림이나 큐티클 오일을 손톱과 큐티클까지 충분히 발라 수분이 빠져나가는 것을 막으라고 조언한다. 손톱이 충분히 촉촉해야 케라틴 층이 벌어지지 않고 갈라짐도 줄어든다. 특히 설거지나 청소를 자주 하는 사람일수록 보습 효과를 더 볼 수 있다.

큐티클은 자르지 말고 살살 밀기

많은 사람이 큐티클을 깔끔하게 잘라내야 손톱이 예뻐진다고 생각하지만, 피부과 전문의들은 오히려 과도한 큐티클 제거가 손톱 성장을 방해하고 감염 위험을 높일 수 있다고 조언한다. 큐티클은 손톱 뿌리를 세균으로부터 보호하는 역할을 한다. 필요한 경우 부드럽게 밀어 정리하는 정도가 적당하다.

설거지할 때 장갑을 끼는 이유

손톱 건강의 가장 큰 적 가운데 하나는 의외로 ‘물’이다. 손톱은 물을 흡수했다가 다시 마르기를 반복하면서 케라틴 층이 벌어지고 쉽게 갈라진다. 여기에 세제까지 더해지면 손톱은 더욱 건조해진다. 설거지나 욕실 청소처럼 물과 세제를 오래 사용하는 작업을 할 때는 고무장갑을 착용하는 것이 손톱 건강에도 도움이 된다.

젤네일은 쉬는 시간을 주세요

젤네일 자체보다 반복적인 제거 과정이 손톱을 약하게 만드는 경우가 많다. 아세톤에 오래 담그거나 손톱 표면을 과하게 갈아내는 과정에서 케라틴층이 손상될 수 있기 때문이다. 전문가들은 젤네일을 지속적으로 받기보다 중간중간 휴식기를 두고 손톱을 회복시키는 것이 좋다고 조언한다.

손톱은 몸 상태를 보여주는 작은 창이기도 하다. 메이요클리닉은 손톱에 검거나 갈색 줄이 생긴 경우, 손톱이 두꺼워지거나 들뜨는 경우, 심한 변색이 나타난 경우, 가로 홈이 갑자기 생긴 경우, 통증이나 출혈을 동반하는 경우에는 피부과 진료를 받아 정확한 원인을 확인하는 것이 좋다고 권고한다.