40세에 인생 역전…월드컵 스타 보지냐, 칠레 명문 콜로콜로 입단

2026 북중미 월드컵에서 세계 축구팬들의 눈길을 사로잡은 카보베르데 국가대표 골키퍼 보지냐(40)가 칠레 최고 명문 구단 콜로콜로 유니폼을 입는다.

AP통신에 따르면, 콜로콜로는 24일(현지시간) 자유계약선수(FA) 신분인 보지냐와 18개월 계약을 체결하기로 했다. 아니발 모사 블랑코 이 네그로(콜로콜로 운영사) 회장은 “보지냐가 며칠 안에 칠레로 와 메디컬 테스트를 받은 뒤 홈구장 에스타디오 모누멘탈에서 공식 입단식을 할 예정”이라고 밝혔다.

콜로콜로는 구단 공식 사회관계망서비스(SNS)에 보지냐의 트레이드마크인 곱슬머리 실루엣 이미지를 게시하며 “환영한다. 우리는 당신을 기다리고 있다”는 메시지로 영입을 예고했다. AP는 이번 영입 소식이 콜로콜로 팬들뿐 아니라 월드컵 본선 진출에 실패한 칠레 축구계 전반에서도 큰 화제를 모으고 있다고 전했다.

보지냐는 이번 북중미 월드컵에서 세계적인 스타로 떠올랐다. 스페인과 아르헨티나 등 강호들을 상대로 연이어 선방을 펼치며 아프리카 서쪽의 섬나라 카보베르데를 사상 첫 월드컵 32강으로 이끌었다. 카보베르데는 32강에서 아르헨티나와 연장 혈투 끝에 2-3으로 아쉽게 패했지만, 보지냐의 활약은 대회 최고의 이변 중 하나로 평가받았다.

보지냐는 포르투갈 2부리그 샤베스와 계약이 끝난 뒤 소속팀 없이 월드컵에 출전했지만, 대회에서의 활약으로 단숨에 주가를 높였다. 그의 인스타그램 팔로워도 5만명 수준에서 약 2천900만명으로 폭증하며 세계적인 인기를 누리고 있다.