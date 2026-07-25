이재용·올트먼, 오픈AI 본사서 회동··· 인공지능 인프라 관련 협력 논의할 듯

이재용 삼성전자 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 미국 샌프란시스코 오픈AI 본사에서 만나 양사의 협력 방안을 논의한다.

연합뉴스 보도에 따르면 오픈AI는 이 회장과 올트먼 CEO가 25일(현지시간) 오전 샌프란시스코 현지에서 양사 주요 임원들과 함께 회의를 열 예정이라고 밝혔다. 양측은 고대역폭 메모리(HBM)와 D램, 첨단 파운드리 등 인공지능(AI) 인프라 분야를 비롯해, 삼성전자 업무 전반에 생성형 AI를 적용하는 AI 전환 방안에 대해서 집중적으로 논의할 것으로 예상된다.

삼성전자는 오픈AI의 최대 규모 글로벌 기업 고객 중 하나로, 전 임직원을 대상으로 챗GPT와 AI 코딩 도구 코덱스를 도입하기로 했다.

이번 회의에선 삼성전자 메모리 반도체와 파운드리 역량을 오픈AI가 추진하는 대규모 AI 인프라 사업과 연계하는 방안이 논의될 것으로 전망된다. 다만 구체적인 반도체 공급 물량과 투자 규모, 계약 일정 등은 아직 공개되지 않았다.

삼성전자와 오픈AI는 지난해 10월 전략적 제휴를 맺고 첨단 메모리 반도체 생산 확대와 차세대 AI 인프라 구축을 위한 협력을 추진해 왔다. 오픈AI는 한국 정부와 삼성전자, SK하이닉스 등과 구축한 협력 체계를 아시아·태평양 지역의 첫 국가 단위 전략적 파트너십 체결로 발표했다. 올트먼 CEO는 이 회장과의 회동에 앞서 24일 이재명 대통령과 단독 면담을 가진 데 이어 삼성전자, SK와 인프라 협력 방안을 논의했다.