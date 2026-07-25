예쁜 화분, 반려동물에겐 위험…주의할 독성 식물 13가지

반려동물에게 치명적일 수 있는 독성 식물 13가지

집 안 화분 하나, 베란다의 작은 정원, 마당 한쪽의 꽃밭은 일상에 초록빛을 더해준다. 하지만 반려동물과 함께 생활한다면 식물을 고를 때 한 가지 더 확인해야 할 것이 있다. 사람에게는 아름다운 관상식물이 강아지와 고양이에게는 독이 될 수 있기 때문이다.

반려동물은 식물이 먹어도 되는지 스스로 판단하지 못한다. 냄새를 맡다가 잎을 씹거나, 흙을 파다가 뿌리와 구근을 먹는 경우도 있다. 특히 어린 강아지는 호기심이 많아 주변 물건을 입으로 확인하는 습성이 있고, 이갈이 시기에도 식물을 씹는 일이 흔하다.

봄철 인기 꽃도 안심할 수 없다

철쭉·진달래류…구토부터 심하면 의식 저하까지

봄이면 아파트 화단과 정원에서 쉽게 볼 수 있는 철쭉과 진달래류는 반려동물이 있는 집에서 주의해야 하는 대표적인 식물이다. 이 식물에는 그라야노톡신(grayanotoxin)이라는 독성 성분이 들어 있다. 반려동물이 잎이나 꽃을 먹으면 구토, 설사, 침 흘림, 무기력 등의 증상이 나타날 수 있으며, 섭취량이 많으면 근육 약화와 혈압 저하, 심한 경우 의식 이상으로 이어질 수 있다. 산책 중 떨어진 꽃잎이나 잎을 주워 먹지 않도록 살피는 것이 중요하다.

수선화·튤립…위험한 것은 꽃보다 땅속 구근

수선화와 튤립도 반려동물에게는 주의 대상이다. 특히 위험한 부분은 꽃보다 땅속 구근이다. 구근에는 독성 성분이 농축돼 있어 강아지가 땅을 파다가 먹을 경우 구토, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다. 심한 경우 심장 박동 이상으로 이어질 수 있다. 가을에 구근을 심는 시기에는 반려견이 화단을 파헤치지 않도록 관리하는 것이 좋다.

백합은 반려동물 중에서도 특히 고양이에게 위험한 식물이다. 백합은 잎이나 꽃뿐 아니라 꽃가루도 문제가 될 수 있다. 꽃가루가 털에 묻은 뒤 고양이가 털을 핥는 과정에서 섭취하면 급성 신장 손상을 일으킬 수 있다. 적은 양이라도 위험할 수 있어 고양이를 키운다면 집 안 꽃병에 백합을 두는 것도 피하는 것이 좋다.

인테리어 식물도 독성 여부 확인해야

소철은 독특한 잎 모양 때문에 실내 화분이나 베란다 식물로 인기가 높다. 하지만 반려견에게는 매우 위험한 식물 중 하나다. 소철에는 사이카신(cycasin)이라는 독성 성분이 들어 있는데, 섭취하면 구토, 설사, 무기력 증상이 나타날 수 있다. 특히 씨앗 부분에 독성이 집중돼 있으며 심한 경우 간 손상으로 이어질 수 있다. 반려견이 접근할 수 있는 공간에서는 키우지 않는 것이 안전하다.

벽면 장식이나 행잉 플랜트로 많이 활용되는 아이비도 주의가 필요하다. 잎과 열매에는 자극 성분이 있어 먹으면 침 흘림, 구토, 복통 등 위장 증상을 유발할 수 있다. 피부가 민감한 동물은 잎에 닿았을 때 자극을 받을 수도 있다.

분홍색과 초록색 잎 무늬가 아름다운 칼라디움은 인테리어 식물로 사랑받지만, 반려동물이 씹으면 문제가 될 수 있다. 잎과 뿌리에는 불용성 옥살산칼슘 결정이 들어 있어 입안에 강한 자극을 주고, 입 주변 부종과 침 흘림, 구토 등을 유발할 수 있다.

정원에서 흔한 식물도 확인 필요

종 모양의 꽃이 길게 피는 디기탈리스는 유럽풍 정원에서 자주 볼 수 있는 꽃이다. 하지만 식물 전체에 강심배당체(cardioactive glycosides)가 들어 있어 위험하다. 이 성분은 심장 기능에 영향을 줄 수 있어 섭취하면 심장 박동 이상을 일으킬 가능성이 있다.

협죽도는 더운 지역에서 잘 자라고 꽃이 화려해 조경용으로 많이 쓰인다. 하지만 잎, 줄기, 꽃, 나무껍질 등 모든 부위에 독성 성분이 들어 있다. 심장 기능에 영향을 주는 성분 때문에 섭취하면 위험할 수 있으며, 꽃병에 꽂아둔 물 역시 반려동물이 마시지 않도록 해야 한다.

주목은 정원 울타리나 조경수로 많이 사용되지만, 잎과 씨앗 등에 독성 성분이 있다. 섭취하면 심장과 신경계에 영향을 줄 수 있어 반려견이 접근하는 공간에는 신중하게 심어야 한다.

반려동물이 식물을 먹었다면 기다리지 말아야

반려동물이 독성이 의심되는 식물을 먹었다면 증상이 나타날 때까지 기다리지 않는 것이 중요하다. 일부 식물은 겉으로 이상이 보일 때 이미 체내 손상이 진행됐을 수 있다. 먹은 식물의 사진이나 남은 잎을 확보해 동물병원에 보여주면 진단에 도움이 된다. 다만 임의로 구토를 유도하는 것은 위험할 수 있어 전문가의 안내 없이 시도하지 않는 것이 좋다.

반려동물과 산다고 해서 집 안 모든 식물을 포기할 필요는 없다. 메리골드, 금잔화, 해바라기, 금어초, 페튜니아처럼 비교적 안전한 식물도 많다.

중요한 것은 예쁜 식물을 고르는 것에서 한 걸음 더 나아가, 함께 살아가는 가족에게 안전한 식물인지 확인하는 것이다. 반려동물이 있는 공간이라면 식물의 크기보다 먼저 독성 여부를 살펴야 한다.