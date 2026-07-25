이강인, 3년만에 라리가 공식 복귀··· PSG 떠나 아틀레티코 마드리드 입단

한국 축구대표팀 간판 미드필더 이강인(25)이 프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 스페인의 아틀레티코 마드리드 소속이 됐다.

아틀레티코 마드리드는 25일 SNS를 통해 이강인을 계약기간 5년에 영입했다고 발표했다. 구단은 “PSG와 이강인의 이적에 합의했으며, 이강인은 2031년 6월30일까지 아틀레티코 마드리드에서 뛰기로 계약했다”고 알렸다.

2023년 7월 스페인 마요르카에서 PSG로 이적했던 이강인은 이번 계약으로 3년 만에 스페인 라리가 무대로 복귀하게 됐다. 스페인 현지 매체에 따르면 아틀레티고 마드리드가 PSG에 주는 이적료는 옵션으로 추가 가능한 500만 유로를 포함해 총 4000만유로(약 670억원)에 달할 것으로 전망됐다. 앞서 이강인이 받을 연봉은 650만달러(약 100억원) 수준으로 알려졌다.

2023년 여름 PSG에 입단한 이강인은 세 시즌 동안 프랑스리그 80경기에 출전해 12골 14도움을 기록했다. 평균 출전시간은 58분이다. 유럽챔피언스리그에서도 두 차례 우승을 경험했지만 개인 기록은 30경기 출전에 1골 2도움이 전부다. 평균 출전시간은 35분에 불과하다. 2025~2026시즌 평균 출전시간은 26분으로 세 시즌 중 가장 적었다.

아틀레티코 마드리드는 라리가에서 통산 11차례 우승했으며 레알 마드리드, 바르셀로나와 경쟁하는 강호로 꼽힌다. 이강인은 스페인 3대 빅클럽 1군에서 뛰는 최초의 한국 선수가 된다. 사령탑인 아르헨티나 출신 디에고 시메오네 감독은 2011년부터 팀을 지휘해 온 세계 정상급 명장이다. 시메오네 감독의 강한 수비 조직력과 압박, 빠른 공수 전환, 많은 활동량 등의 요구에 이강인이 부응할 경우 공격 2선과 중원을 오가는 핵심 자원으로 자리 잡을 수 있다. 시메오네 감독은 최근 2~3년 동안 이강인을 계속 영입하려 했지만 PSG가 과도한 이적료를 고집하는 바람에 매번 실패했다.

이강인은 과거 10대 초반부터 10년 넘게 스페인 생활을 해 새 구단과 라리가 적응엔 긴 시간이 걸리지 않을 것으로 보인다. 2011년 발렌시아 유소년팀에 입단했던 그는 2018년 프로 1군 데뷔전을 치른 뒤 2021년 마요르카로 이적해 라리가에서 두 시즌 더 활약한 바 있다. 스페인에서 보낸 다섯 시즌 동안 라리가 110경기 9골을 포함해 공식전 135경기 10골을 넣었다.