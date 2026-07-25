최악 산불 덮친 프랑스·스페인··· 대피 인원만 23만명 넘었지만 갈수록 ‘산 넘어 산’

프랑스와 스페인을 덮친 막대한 규모의 산불로 주민 23만여명이 대피했지만 피해 범위는 더욱 넓어지고 있다. 현지 소방당국은 가용인력과 자원을 총동원해 진화 작업을 벌이고 있으나 기상 여건이 좋지 않아 현장 대응에 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.

연합뉴스 보도에 따르면 지난 22일 프랑스 남서부에서 시작된 산불이 계속 확산되면서 현재까지 파리 면적의 2배에 달하는 2만2000㏊ 이상이 피해를 입고 건물 100채가 파괴됐다. 아직 인명피해는 발생하지 않았으나 이 지역에서만 전날까지 모두 14만1000명이 대피했다.

서쪽 해안 지역에서 시작된 산불은 바람을 타고 점차 동쪽으로 이동하고 있다. 진화에 어려움이 커 보르도 인근 7개 지자체에서 예방 차원의 추가 대피 명령이 내려졌다.

세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리는 전날 밤 부처 간 위기 대책회의를 연 후 엑스에 글을 올려 “정부는 필요한 모든 자원을 동원하기로 했다”며 “이미 500명 이상의 군 병력이 배치됐고 내일(25일) 약 15개 부대가 추가로 합류해 소방관들을 지원하는 군 병력이 총 1000명 이상으로 늘어날 예정”이라고 밝혔다.

기록적인 산불에 국가 비상사태까지 선포한 스페인에서도 수도 마드리드 인근 산불이 계속해서 확산되면서 현재까지 약 2만5000명이 집을 떠나 대피했다. 마드리드 지역 서부에서 발생한 두 개의 산불이 하나로 합쳐져 더욱 규모가 커졌고, 인접한 지역의 또 다른 산불과도 합쳐질 위기에 처해 사태는 더욱 심각해질 수 있다.

AFP 통신은 마드리드 지방정부 비상대책본부장이 기자들에게 이번 산불이 “정점에 달했으며 현재 소방대원들이 진압하기에는 역부족인 상태”라고 밝혔다고 보도했다. 마드리드 당국은 25일 오전 바람이 강해지고 변덕스러운 돌풍이 예상됨에 따라 진화 작업이 더 어려울 것이라고 우려했다. 페드로 산체스 스페인 총리는 이날 재난 지역에서 비상대책회의를 연 후 언론 브리핑을 할 예정이다.