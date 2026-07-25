장동혁, 장외투쟁 김해·대구서 마무리···“법원도 합수본도 못믿어” ‘올공’행은 계속

국민의힘 장동혁 대표가 25일 대구에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 공식 장외투쟁 행보를 마무리했다.

장 대표는 이날 오후 5시 대구에서 국민의힘 주도로 열린 ‘참정권 회복 민주주의 수호 국민결의대회’에 참석했다. 연단에 오른 그는 “국민이 납득할 수 있는 특검을 추천·임명할 수 있도록 우리의 모든 힘을 모으자”며 “제대로 된 특검을 임명할 때까지, 그리고 특검이 시작될 때까지 합수본이 제대로 수사할 수 있도록 우리의 목소리를 이어가자”고 말했다.

장 대표는 이어 “아직도 부정선거라는 말은 쓰지 말자고 생각하시는 분은 손을 들어달라”면서 ‘부정선거 재선거’, ‘당일투표 수개표’ 구호를 외쳤다. 다만 현장에서 발언한 현역 의원 다수는 부정선거 구호가 아닌 ‘공정 선거’ 또는 ‘참정권 수호’를 외쳐 장 대표 주장과 대조되는 모습도 보였다.

앞서 장 대표는 이날 오후 1시 경남 김해에서 열린 참정권 침해 시민 집회 현장에도 참석했다. 이곳에선 동행한 현역 의원 없이 “선관위 투표율이 조작됐다는 보도가 이어지고 있다”며 “투표율을 조작할 수 있다면 투표소에서 우리의 신분증을 확인하는 게 무슨 소용이 있느냐”고 목소리를 높였다.

이어 “법원이 선관위 서버에 대한 영장은 발부하면서 직원들의 단톡방에 대한 영장은 기각했다”며 “합수본도, 법원도 믿을 수 없다. 우리가 소리 내고 행동해 끝까지 감시해야 한다”고 발언했다. 연설을 마친 장 대표는 ‘부정선거 재선거, 당일투표 수개표’ 구호를 외치며 약 30분간 도로를 행진했다.

장 대표는 이날 일정을 끝으로 투표용지 부족 사태와 관련해 공식적 장외투쟁을 더 진행하지는 않을 계획이다. 다만 서울 올림픽공원 집회는 개인 자격으로 계속해서 참석할 것으로 알려졌다.