창간 80주년 경향신문

내일도 전국 대부분 지역 폭염특보 이어져···소나기 내리며 ‘찜통더위’ 기승

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

일요일인 26일에도 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠고, 중부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 24도, 강릉 26도, 청주 26도, 대전 25도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 33도, 인천 32도, 수원 33도, 춘천 30도, 강릉 30도, 청주 34도, 대전 33도, 전주 34도, 광주 35도, 대구 37도, 부산 34도, 제주 34도다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

내일도 전국 대부분 지역 폭염특보 이어져···소나기 내리며 ‘찜통더위’ 기승

입력 2026.07.25 20:54

수정 2026.07.25 21:09

펼치기/접기
  • 김태훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
지난 14일 서울 종로구 광화문사거리에서 시민들이 소나기가 내리자 급하게 발걸을 옮기고 있다. 정지윤 선임기자

지난 14일 서울 종로구 광화문사거리에서 시민들이 소나기가 내리자 급하게 발걸을 옮기고 있다. 정지윤 선임기자

일요일인 26일에도 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠고, 중부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 25일 “전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 당분간 매우 무덥겠고 열대야가 나타나는 지역도 많겠다”고 예보했다.

소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기 10~50㎜, 강원도 10~50㎜, 충북 5~40㎜, 대전·세종·충남 5~30㎜, 대구·경북 5~40㎜, 전북 5~30㎜, 제주도 5~10㎜다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳도 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의할 필요가 있겠다.

이날 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 29~37도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 24도, 강릉 26도, 청주 26도, 대전 25도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 33도, 인천 32도, 수원 33도, 춘천 30도, 강릉 30도, 청주 34도, 대전 33도, 전주 34도, 광주 35도, 대구 37도, 부산 34도, 제주 34도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다．

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글