내일도 전국 대부분 지역 폭염특보 이어져···소나기 내리며 ‘찜통더위’ 기승

일요일인 26일에도 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠고, 중부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 25일 “전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 당분간 매우 무덥겠고 열대야가 나타나는 지역도 많겠다”고 예보했다.

소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기 10~50㎜, 강원도 10~50㎜, 충북 5~40㎜, 대전·세종·충남 5~30㎜, 대구·경북 5~40㎜, 전북 5~30㎜, 제주도 5~10㎜다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳도 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의할 필요가 있겠다.

이날 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 29~37도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 24도, 강릉 26도, 청주 26도, 대전 25도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 33도, 인천 32도, 수원 33도, 춘천 30도, 강릉 30도, 청주 34도, 대전 33도, 전주 34도, 광주 35도, 대구 37도, 부산 34도, 제주 34도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다．