유럽연합 “한국은 러시아 LNG 수입해도 제재 면제”···이 대통령 “경제에 큰 도움”

이재명 대통령은 25일 한국이 러시아 사할린Ⅱ 프로젝트 액화천연가스를 수입할 수 있게 유럽연합에서 관련 제재를 면제한 데 대해 "에너지 수급 불확실성이 높아지는 상황에서 국민 일상과 우리 경제에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 환영의 뜻을 밝혔다.

미국과 남미 지역을 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 "EU의 러시아 LNG 제재와 관련해 우리 기업이 제재 대상에서 예외로 인정됐다는 반가운 소식을 접했다"면서 "지난 6월 EU 정상들과의 회담 때 우리 에너지 안보를 위해 예외적인 허용이 필요하다고 설명해 드렸고 적극적인 관심을 당부드렸다"고 언급했다.

EU는 지난 23일 '제21차 대러시아 제재 패키지'를 채택하면서 한국이 러시아 사할린Ⅱ 프로젝트에서 생산된 LNG를 수입할 수 있도록 2028년 3월까지 관련 제재를 면제하는 예외 규정을 포함했다.