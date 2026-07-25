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유럽연합 “한국은 러시아 LNG 수입해도 제재 면제”···이 대통령 “경제에 큰 도움”

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본문 요약

이재명 대통령은 25일 한국이 러시아 사할린Ⅱ 프로젝트 액화천연가스를 수입할 수 있게 유럽연합에서 관련 제재를 면제한 데 대해 "에너지 수급 불확실성이 높아지는 상황에서 국민 일상과 우리 경제에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 환영의 뜻을 밝혔다.

미국과 남미 지역을 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 "EU의 러시아 LNG 제재와 관련해 우리 기업이 제재 대상에서 예외로 인정됐다는 반가운 소식을 접했다"면서 "지난 6월 EU 정상들과의 회담 때 우리 에너지 안보를 위해 예외적인 허용이 필요하다고 설명해 드렸고 적극적인 관심을 당부드렸다"고 언급했다.

EU는 지난 23일 '제21차 대러시아 제재 패키지'를 채택하면서 한국이 러시아 사할린Ⅱ 프로젝트에서 생산된 LNG를 수입할 수 있도록 2028년 3월까지 관련 제재를 면제하는 예외 규정을 포함했다.

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유럽연합 “한국은 러시아 LNG 수입해도 제재 면제”···이 대통령 “경제에 큰 도움”

입력 2026.07.25 21:09

  • 김태훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 샌프란시스코 AI서밋에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 샌프란시스코 AI서밋에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 25일 한국이 러시아 사할린Ⅱ 프로젝트 액화천연가스(LNG)를 수입할 수 있게 유럽연합(EU)에서 관련 제재를 면제한 데 대해 “에너지 수급 불확실성이 높아지는 상황에서 국민 일상과 우리 경제에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”며 환영의 뜻을 밝혔다.

미국과 남미 지역을 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “EU의 러시아 LNG 제재와 관련해 우리 기업이 제재 대상에서 예외로 인정됐다는 반가운 소식을 접했다”면서 “지난 6월 EU 정상들과의 회담 때 우리 에너지 안보를 위해 예외적인 허용이 필요하다고 설명해 드렸고 적극적인 관심을 당부드렸다”고 언급했다.

EU는 지난 23일(현지시간) ‘제21차 대러시아 제재 패키지’를 채택하면서 한국이 러시아 사할린Ⅱ 프로젝트에서 생산된 LNG를 수입할 수 있도록 2028년 3월까지 관련 제재를 면제하는 예외 규정을 포함했다. 정부는 이 조치를 두고 지난달 10일 벨기에 브뤼셀에서 열린 한·EU 정상회담에 러시아산 LNG 수입 문제가 핵심 경제·통상 의제로 오르면서 양측 간에 관련 협의가 크게 진전된 성과라고 설명했다.

정부는 한국가스공사가 러시아로부터 LNG를 수입하는 장기 계약을 통해 2028년 3월까지 연 150만t씩을 국내에 도입하기로 했다는 사실을 들며 LNG 수급에 차질이 생기지 않도록 EU 측에 관련 제재 예외 적용을 요청해왔다.

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