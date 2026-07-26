“대부분 감기로 착각”···본인도 모르는 ‘은밀한 열사병’ 신호

갈증을 심하게 느끼지도, 밖에서 오래 걷지도 않았다. 그런데도 어느 순간 정신이 흐려지고 말이 어눌해진다. 문제는 본인이 열사병이라는 사실조차 모른다는 점이다. 의료계에서는 특히 고령층에서 이런 ‘자각하지 못한 채 진행되는 열사병’이 여름철 위험한 유형 중 하나라고 경고하고 있다.

최근 극심한 폭염이 이어지는 일본에서는 ‘은밀한 열사병’이 크게 늘고 있다. 일본 TBS 방송에 따르면, 도야마 적십자병원 마쓰나가 다카히로 감염내과 부장은 “최근에는 집 안에서 움직이지 못하거나 말이 어눌해진 상태를 가족이 발견해 응급실로 오는 환자가 눈에 띄게 늘고 있다”며 “특히 고령층에서는 본인도 탈수와 체온 상승을 알아차리지 못한 채 상태가 악화되는 경우가 적지 않다”고 밝혔다.

일본에서는 이를 ‘스텔스(stealth) 열사병’이라고 부르기도 하지만, 정식 의학 용어는 아니다. 자신도 모르게 진행되는 열사병의 이유는 뭘까. 전문가들은 가장 큰 이유로 우리 몸의 체온 조절 능력과 갈증 감각이 나이와 함께 둔해진다는 점을 꼽는다.

국제학술지 <네이처 리뷰스 디지즈 프라이머스>에 2024년 발표된 열질환 리뷰는 고령층에서 열사병 위험이 높은 이유를 생리학적으로 설명한다. 노화가 진행되면 땀 분비와 피부 혈류 증가 등 체온을 낮추는 기능이 약해지고 갈증을 느끼는 능력도 둔해진다. 여기에 만성질환과 복용 약물까지 영향을 미치면 체온 상승과 탈수가 본인도 모르는 사이 진행될 수 있다. 연구진은 이런 이유로 고령자는 증상을 자각하기 전에 이미 중증 열질환 단계에 이르는 경우가 적지 않다고 지적했다.

미국 질병통제예방센터(CDC)도 “고령자는 땀 분비와 피부 혈류 증가 능력이 감소해 체온을 식히는 능력이 떨어지고, 갈증을 느끼는 기능도 약해져 탈수가 쉽게 진행된다”며 “고혈압약, 이뇨제, 심혈관질환, 당뇨병 같은 만성질환까지 겹치면 위험은 더욱 커진다”고 경고했다.

문제는 초기 증상이 너무 평범하다는 점이다. 미국 스포츠의학회(ACSM)와 CDC는 다음과 같은 증상이 나타나면 더위를 가볍게 넘기지 말라고 권고한다. 이유 없는 심한 피로감, 두통, 어지럼증, 메스꺼움, 평소보다 소변량 감소, 종아리 경련, 식은땀이 나거나 반대로 땀이 거의 나지 않음, 평소보다 말이 느려지거나 멍한 모습 등이다. 대부분 감기 초기로 착각하기도 하는 증상이다.

특히 “괜찮다”면서 계속 버티는 모습 자체가 위험 신호일 수 있다. 열사병은 의식이 흐려지면 스스로 물을 마시거나 도움을 요청하지 못하는 경우가 많기 때문이다.

응급의학 전문의들은 실제로 중증 열사병 환자의 상당수가 본인이 아니라 가족이나 주변 사람이 이상 행동을 발견해 병원을 찾는 경우라고 설명한다.

가장 위험한 곳은 의외로 집 안일 수 있다. 질병관리청에 따르면 열사병은 야외뿐 아니라 실내에서도 적지 않게 발생한다. 특히 폭염 기간에는 창문을 닫은 집이나 에어컨을 사용하지 않는 실내에서 체온이 서서히 상승하는 사례가 많다. 고령자일수록 실내에서 발생하는 비율도 높다.

전문가들은 어지럼증이나 두통, 심한 피로감이 나타나면 즉시 시원한 장소로 이동해 옷을 느슨하게 하고 물이나 이온음료를 마시라고 권고한다. 하지만 의식이 흐려지거나 말을 제대로 하지 못하거나, 물을 스스로 마시지 못하는 상태라면 즉시 119를 불러야 한다.

질병관리청에 따르면, 열사병은 치료 시기를 놓치면 뇌와 심장, 신장 등 여러 장기가 손상될 수 있는 응급질환이다. 폭염 기간에는 특히 “조금 이상하다”는 초기 신호를 가볍게 넘기지 않는 것이 가장 중요하다.