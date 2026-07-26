모발 손상 줄이려면? 자연 건조보다 중요한 것은 말리는 방법

‘열은 머리카락의 적’이라는 인식 때문에 샴푸 후 머리를 자연 건조하는 이들이 있다. 요즘 같이 더울 때는 뜨거운 드라이어 바람을 일부러 피하기도 한다. 하지만 모발 전문가들은 무조건 자연 건조가 좋은 것은 아니라고 말한다. 오히려 젖은 상태로 머리카락을 오래 방치하는 것이 모발과 두피에 부담을 줄 수 있기 때문이다. 그렇다면 자연 건조와 드라이어 중 어느 쪽이 머리카락에 더 좋을까.

젖은 머리카락은 생각보다 약하다

머리카락은 물을 머금으면 평소보다 훨씬 약해진다. 이 상태에서는 큐티클이 벌어지고 쉽게 늘어나며 마찰에도 손상되기 쉽다. 따라서 오랜 시간 젖은 상태로 두면 모발 내부가 계속 팽창한 채 유지돼 손상 위험이 커질 수 있다. 특히 머리숱이 많거나 긴 머리는 완전히 마르기까지 몇 시간이 걸리기 때문에 두피까지 계속 축축한 상태가 이어질 수 있다.

드라이어 역시 잘못 사용하면 손상을 유발한다. 높은 온도의 열을 가까운 거리에서 오래 쐬면 큐티클이 손상되고 푸석함이나 갈라짐이 생길 수 있다. 전문가들은 ‘올바른 방법’으로 사용하는 드라이어는 자연 건조보다 오히려 유리할 수 있다고 전한다. 핵심은 높은 열이 아니라 낮은 온도와 적절한 거리다.

건강하게 말리는 가장 좋은 방법

전문가들이 추천하는 건조 방법은 일단 머리카락을 수건으로 비비지 말고 눌러 물기를 제거하는 것에서 시작한다. 젖은 상태에서 열 보호제를 먼저 바른다. 드라이어는 가장 낮거나 중간 정도의 온도로 사용한다. 머리카락과 일정 거리를 유지하며 계속 움직이며 한 곳만 오래 말리지 않는다. 스타일링은 머리카락이 거의 마른 뒤에 한다. 뜨거운 바람으로 빨리 말리는 것이 아니라 낮은 온도로 천천히 말리는 것이 모발 건강에는 이롭다.

자연 건조를 선호한다면 몇 가지 주의사항이 있다. 젖은 머리를 계속 만지거나 빗질하지 않아야 한다. 또한 수건으로 거칠게 문지르는 것도 금물. 젖은 상태에서 반복적인 마찰이 생기면 큐티클이 손상돼 곱슬거림과 갈라짐이 심해질 수 있다. 젖은 상태에서 머리를 묶는 것도 삼가야 한다. 또한 잠들기 전에는 반드시 충분히 말려야 한다.

곱슬머리나 부스스함이 고민이라면 드라이어가 도움이 된다. 바람을 모근에서 모발 끝 방향으로 보내면 큐티클이 정돈되면서 빛 반사가 좋아져 머릿결이 더 윤기 있어 보인다. 반면 자연 건조는 습도와 모발 상태에 따라 부스스함이 심해질 수 있다.

머리카락 건강만 놓고 보면 자연 건조가 항상 정답은 아니다. 오히려 수건으로 물기를 제거한 뒤 열 보호제를 바르고 저온 드라이어로 빠르게 말리는 방법이 모발이 젖어 있는 시간을 줄여 손상을 최소화하는 데 도움이 될 수 있다. 반대로 자연 건조를 선택하더라도 젖은 머리를 오래 방치하거나 계속 만지는 습관은 피하는 것이 중요하다.