강릉중앙고 오푸름이 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 강원 강릉중앙고와 서울 영등포공고와의 경기에서 득점한 뒤 동료들에게 축하받고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자
서울 숭실고 김해가 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 충북 제천봉양FCU18과 서울 숭실고와의 경기에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자
강원 강릉중앙고가 서울 영등포공고를 꺾고 대통령금배 유스컵 4강에 올랐다.
강릉중앙고는 25일 충북 제천축구센터 1구장에서 열린 2026 대통령금배 17세 이하 유스컵 8강전에서 전반 22분 터진 오푸름의 선제골을 끝까지 지켜내며 1-0으로 이겼다. 전통 강호인 영등포공고를 꺾은 것이 이변이라는 평가다.
같은 날 서울 숭실고는 충북 제천봉양FC U18과의 8강전에서 전반 5분 터진 김해의 선제골을 끝까지 지켜 1-0으로 이겼다. 충남 신평고는 경기 안양공고를 3-1로, 서울 보인고가 경기HR축구센터U18를 3-0으로 이기며 유스컵 4강 진출 학교가 모두 정해졌다. 유스컵 4강은 오는 28일 열린다.
서울 영등포공고 황현호가 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 강원 강릉중앙고와 서울 영등포공고와의 경기에서 공을 걷어내고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자
25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 강원 강릉중앙고와 서울 영등포공고와의 경기에서 강릉중앙고 오푸름이 선제골을 성공시키자 강릉중앙고 선수들이 달려 나가며 기뻐하고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자
강릉중앙고 오푸름이 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 강원 강릉중앙고와 서울 영등포공고와의 경기에서 득점한 뒤 세레머니하고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자
영등포공고 이희룡과 강릉중앙고 안서준이 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 강원 강릉중앙고와 서울 영등포공고와의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.25. 정효진 기자
서울 영등포공고 김명환이 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 강원 강릉중앙고와 서울 영등포공고와의 경기에서 돌파하고 있다. 2026.07.25. 정효진 기자
강릉중앙고 김기범과 영등포공고 유시원이 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 강원 강릉중앙고와 서울 영등포공고와의 경기에서 몸싸움하고 있다. 2026.07.25. 정효진 기자
강릉중앙고 양우영이 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 강원 강릉중앙고와 서울 영등포공고와의 경기에서 영등포공고의 공격을 막아내고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자
서울 숭실고 김해가 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 충북 제천봉양FCU18과 서울 숭실고와의 경기에서 골을 넣은 후 환호하고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자
서울 숭실고 김병현이 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 충북 제천봉양FCU18과 서울 숭실고와의 경기에서 공을 올리고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자
서울 숭실고 이상민이 25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 충북 제천봉양FCU18과 서울 숭실고와의 경기에서 공중에 뜬 공을 받으려고 하고 있다. 2026.07.25. 정효진 기자
25일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 8강 충북 제천봉양FCU18과 서울 숭실고와의 경기에서 양 팀 선수들이 공중에 뜬 공을 잡으려고 집중하고 있다. 2026.07.25. 제천|정효진 기자