강원 강릉중앙고가 서울 영등포공고를 꺾고 대통령금배 유스컵 4강에 올랐다.

강릉중앙고는 25일 충북 제천축구센터 1구장에서 열린 2026 대통령금배 17세 이하 유스컵 8강전에서 전반 22분 터진 오푸름의 선제골을 끝까지 지켜내며 1-0으로 이겼다. 전통 강호인 영등포공고를 꺾은 것이 이변이라는 평가다.

같은 날 서울 숭실고는 충북 제천봉양FC U18과의 8강전에서 전반 5분 터진 김해의 선제골을 끝까지 지켜 1-0으로 이겼다. 충남 신평고는 경기 안양공고를 3-1로, 서울 보인고가 경기HR축구센터U18를 3-0으로 이기며 유스컵 4강 진출 학교가 모두 정해졌다. 유스컵 4강은 오는 28일 열린다.