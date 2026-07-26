세계유산센터장 “종묘는 소중한 보석…개발 사업 세계유산영향평가 받아야”

“도시에 자리 잡은 세계유산들은 종묘와 비슷한 개발 이슈에 직면해 있습니다. 제가 드릴 수 있는 조언은 동일합니다. 첫 번째, 규제와 같은 도구를 잘 마련해 놓아야 합니다. 두 번째, 개발이 유산에 어떤 영향을 미치는지 평가하는 절차를 거쳐야 합니다.”

지난 19일 부산 벡스코에서 개막한 제48차 유네스코 세계유산위원회에서는 새로운 유산의 등재뿐 아니라 기존 세계유산의 보존 상태와 위험유산 등재 여부를 함께 심의한다. 종묘는 이번 위원회의 보존상태 심의 안건에는 오르지 않았지만, 서울시가 종묘 맞은편 세운4구역 재개발 절차를 강행하면서 세계유산의 경관과 가치가 훼손될 수 있다는 우려가 이어져왔다.

라자르 엘룬두 아소모 유네스코 세계유산센터장(57)은 24일 한국 기자단 간담회에서 “종묘 주변에서 개발이 추진되는 만큼 세계유산영향평가(HIA)를 거쳐야 한다”고 밝혔다. 세계유산영향평가는 세계유산 주변에서 추진되는 개발 행위가 유산의 등재 조건인 ‘탁월한 보편적 가치’(OUV)에 어떤 영향을 미칠지 사전에 검토하는 절차다.

국가유산청과 서울시 등은 오랜 논의 끝에 2018년 종묘 맞은편 세운 4구역에 들어설 건물 높이 기준을 종로변 55m, 청계천변 71.9m로 협의한 바 있다. 하지만 지난해 서울시가 최고 높이를 145m로 상향 조정하면서 갈등을 빚어왔다. 세계유산영향평가가 이뤄지지 않은 채 인허가 절차가 진행되고, 전임 종로구청장이 퇴임 직전 재개발사업 시행계획 변경안을 인가·고시하자 국가유산청은 시정명령과 직권취소 절차를 추진하고 있다.

도시 개발로 세계유산의 가치가 훼손되는 문제는 종묘만의 일이 아니다. 이번 세계유산위원회는 여러 건설사업이 유산영향평가 없이 진행되고, 새 국회의사당과 주차장이 역사적 도시경관을 훼손한 수리남의 ‘파라마리보 역사 지구’를 위험에 처한 세계유산 목록에 올렸다. 무력충돌뿐 아니라 도시 개발 역시 세계유산이 직면한 주요 위협임을 보여준다.

종묘는 유네스코가 발행하는 잡지 ‘세계유산’ 최신 호 표지에 실렸다. 엘룬두 아소모 센터장은 “종묘는 한국의 첫 세계유산 중 하나로, 한국의 문화와 역사를 보여주는 매우 중요한 유산”이라며 “종묘를 보존하는 건 우리 모두의 책임”이라고 했다. 종묘를 “소중한 보석”에 비유한 그는 “이 보석이 앞으로 피해를 보지 않도록 하기 위해 세계유산영향평가가 필요하다”고 강조했다.

그는 세계유산 보존을 둘러싼 갈등을 풀기 위해서는 서울시와 국가유산청, 전문가와 시민 등 여러 당사자의 협의와 대화가 필요하다고 했다. 하지만 “더 중요한 것은 정해진 절차와 가이드라인이 있다는 점”이라며 “우리는 그 절차와 가이드라인 안에서 움직여야 하고, 결정이 내려지면 이를 따라야 한다”고 말했다. 그러면서 “국가유산청은 각 분야의 전문가들이 모인 기관”이라며 “국가유산청이 내놓는 결정과 조언을 따를 필요가 있다”고 말했다.

이번 회의의 또 다른 한국 관련 현안인 일본 사도광산에 대해서는 광산이 운영된 모든 시기의 ‘전체 역사’를 현장에서 충실히 알리도록 해설·전시를 보완하라는 권고가 나왔다. 한국 정부는 ‘전체 역사’에 일제강점기 조선인 강제동원 역사가 포함된다는 입장이다. 세계유산위원회는 일본의 관련 조치에 진전이 있었지만 아직 충분하지 않다고 평가하고, 한국 등 관련 당사국과 긴밀히 협의해 모든 채굴 시기의 역사를 포괄적으로 반영하라고 권고했다. 일본에는 권고 이행 상황을 담은 보존상태 보고서를 2027년 12월1일까지 제출하도록 했다.

엘룬두 아소모 센터장은 위원회 결정의 이행을 강제할 수단이 없다는 지적에 대해 “세계유산 등재 신청서를 제출하는 것은 세계유산위원회의 결정을 따르겠다는 의지를 보이는 행위”라며 “당사국이 보고서를 제출하면 세계유산센터와 자문기구가 권고를 제대로 이행했는지와 유산의 보존 상태를 검토한다”고 말했다. 이어 “이번 결정은 21개 위원국의 합의로 채택됐다는 점이 중요하다”고 밝혔다.