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‘관리실과 갈등·고소’ 뒤 방화?…경찰, 경산 아파트 ‘보복 범죄’ 가능성 수사

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본문 요약

사상자 8명이 발생한 경북 경산 아파트 관리사무소 방화 사건과 관련해 경찰이 범행 동기를 밝히기 위한 수사에 집중하고 있다.

26일 경찰 등에 따르면 피의자 A씨는 해당 아파트 운영 문제 등에 불만을 품고 관리실 측과 마찰을 빚었으며, 소동을 부린다는 이유 등으로 수차례 경찰 신고가 있었던 것으로 파악됐다.

그는 사건 발생 전날인 지난 22일에도 아파트 관리실에서 소란을 피우다가 112신고를 받고 출동한 경찰관들에 제지당하기도 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘관리실과 갈등·고소’ 뒤 방화?…경찰, 경산 아파트 ‘보복 범죄’ 가능성 수사

입력 2026.07.26 09:25

수정 2026.07.26 09:52

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  • 백경열 기자

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23일 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실에서 불이 나 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

23일 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실에서 불이 나 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

사상자 8명이 발생한 경북 경산 아파트 관리사무소 방화 사건과 관련해 경찰이 범행 동기를 밝히기 위한 수사에 집중하고 있다.

26일 경찰 등에 따르면 피의자 A씨(70대)는 해당 아파트 운영 문제 등에 불만을 품고 관리실 측과 마찰을 빚었으며, 소동을 부린다는 이유 등으로 수차례 경찰 신고가 있었던 것으로 파악됐다.

그는 사건 발생 전날인 지난 22일에도 아파트 관리실에서 소란을 피우다가 112신고를 받고 출동한 경찰관들에 제지당하기도 했다. 이에 입주민 대표가 A씨를 업무방해 등 혐의로 경찰에 고소했다.

복수의 입주민들은 A씨가 고소당한 사실을 인지했을 것으로 추정한다. 이들은 A씨가 보복을 목적으로 고소인 등을 대상으로 범행을 저질렀을 개연성이 높다는 입장을 보이는 것으로 전해졌다.

이에 경찰은 보복 범죄 여부도 들여다볼 예정이다. 다만 전신 화상을 입은 A씨에 대한 치료가 진행 중이라 대면 조사는 이뤄지지 않은 상태다.

수사 전담팀은 A씨의 집과 차량 등에서 압수수색으로 확보한 증거자료를 분석하고 참고인 조사를 진행하는 등 범행 동기를 밝히는 데 수사력을 모으고 있다.

앞서 지난 23일 오전 8시29분쯤 경산시 사동의 한 아파트 관리사무소에서 불이 나 A씨 등 40~70대 8명(남성 2명·여성 6명)이 다쳤다. 전신 화상을 입은 3명 중 50대 여성이 사고 하루 만에 숨졌다.

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