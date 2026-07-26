“총리 취임 이후 0~3시간 수면이 일상이 됐다.”

일본의 다카이치 사나에 총리가 지난 20일 자신의 엑스(X)에 올린 글이다. 그는 오랜만에 쉬는 날 5시간이나 잠을 잤다며, 그동안 공관에서 예산안과 성장전략 자료를 새벽까지 검토했고, 평일에는 퇴근 후에도 욕실 청소와 설거지, 세탁, 간단한 청소를 마친 뒤 다시 국회 답변 자료를 읽는 생활을 이어가고 있다고 적었다. 모처럼 생긴 휴일에는 밀린 다림질과 치마 단을 꿰매는 바느질까지 끝냈다고도 했다.

아마 의도는 “열심히 일하고 있다”는 설명이었을 것이다. 그러나 돌아온 것은 박수가 아니라 “그래서 무엇을 말하고 싶은 것이냐”는 질타 섞인 질문이었다.

비판은 야당에만 국한되지 않았다. 마이니치신문은 집권 자민당 내부에서도 우려의 목소리가 나왔다고 보도했다. 한 자민당 관계자는 ”총리의 일은 얼마나 바빴는지가 아니라 성과와 역사가 평가하는 것“이라며 ”신뢰하고 일을 맡길 수 있는 참모를 얼마나 갖추고 있느냐가 더 중요하다“고 말했다.

야당인 국민민주당의 다마키 유이치로 대표도 “리더만 할 수 있는 일에 집중하도록 업무를 배분하는 것도 리더의 일”이라며 “충분히 쉬고 맑은 정신으로 중요한 판단을 내릴 수 있는 환경을 만드는 것이 더 중요하다”고 지적했다. 다른 야당 의원들도 “잠 안 잔다고 자랑하는 총리는 처음 본다”, “총리의 직무 능력을 자랑하는 글인지 모르겠다” 등의 비판을 이어갔다.

국민 반응도 싸늘했다. 사회관계망서비스(SNS)에는 “중학생 일기 같다”, “잠을 안 잔다는 것이 성과는 아니다”는 반응이 이어졌다. 일본 언론도 이를 비중 있게 다뤘다. 아사히신문은 거리 인터뷰를 통해 “리더의 과로 자랑은 시대착오적”이라는 직장인들의 반응을 소개했다. “상사가 공개적으로 ‘잠도 못 자고 일한다’고 말하면 부하 직원에게는 무언의 압박이 된다”, “업무를 적절히 위임하지 못한다는 인상을 준다”는 의견도 나왔다.

다카이치 총리에게는 이런 비판이 더욱 뼈아플 수밖에 없다. 최근 내각 지지율도 하락세를 보이고 있기 때문이다. 22일 발표된 마이니치신문 전국 여론조사에서 내각 지지율은 41%로 한 달 전보다 10%포인트 하락했고, 취임 이후 처음으로 ‘지지하지 않는다’(44%)는 응답이 ‘지지한다’를 앞질렀다. 같은 날 공개된 아사히신문 조사에서도 지지율은 53%로 전월보다 7%포인트 떨어졌다. 경제와 물가 대응을 기대했던 국민들에게 ‘잠도 못 자고 일한다’는 메시지는 성과보다 고생을 강조하는 것으로 받아들여진 셈이다.

이번 논란은 리더십을 바라보는 일본 사회의 기준이 달라지고 있음을 보여준다. 일본은 오랫동안 장시간 노동과 과로를 성실함의 상징처럼 여겨온 사회였다. 정치인과 기업인은 물론 직장인들 사이에서도 ”잠을 줄여 일한다“는 말은 책임감과 헌신을 드러내는 표현처럼 받아들여졌다. 과로는 능력의 증거였고, 피곤함은 성실함의 상징처럼 소비됐다.

일본은 ‘과로사(過労死·Karoshi)’라는 단어가 국제적으로 통용될 만큼 장시간 노동 문화의 상징이 된 나라다. 정부는 ‘일하는 방식 개혁’을 추진하며 장시간 노동을 줄이려 했고, 기업들도 근무시간 관리와 휴식 확대에 나서고 있다. 그런 사회에서 최고 권력자의 ”0~3시간 수면“ 고백은 더 이상 헌신의 증거가 아니라, 조직 운영 방식 자체에 대한 의문으로 이어진 것이다.

그렇다면 잠을 줄이고 일을 많이 하는 것이 과연 효율적일까. 미국수면의학회(AASM)와 수면연구학회(SRS)는 2015년 공동 권고문에서 성인의 적정 수면 시간을 하루 7시간 이상으로 제시했다. 국제학술지 <수면> 저널에 발표된 이 권고는 수천 편의 기존 연구를 종합해 ”7시간 미만의 만성적인 수면은 판단력 저하와 집중력 감소, 사고 위험 증가, 심혈관질환과 당뇨병 위험 증가, 면역력 저하 등과 관련된다“고 결론 내렸다. 단순히 피곤한 수준의 문제가 아니라, 업무 수행 능력과 의사결정 자체가 흔들릴 수 있다는 의미다.

미국 캘리포니아대 버클리 심리학과 교수이자 수면과학자 매슈 워커는 2017년 펴낸 저서 <우리는 왜 잠을 자야 할까>에서 충분한 수면이 단순히 피로를 푸는 시간을 넘어 의사결정 능력과 감정 조절, 기억력, 창의성, 타인에 대한 공감 능력까지 좌우한다고 설명했다. 그는 특히 수면 부족 상태에서는 뇌의 전전두엽 기능이 떨어져 충동적 판단이 늘고, 감정을 담당하는 편도체의 반응은 과도하게 커져 합리적인 의사결정이 어려워질 수 있다고 분석했다.

워커 교수가 공동 집필해 2018년 ‘네이처 리뷰스 뉴로사이언스’에 발표한 논문 <수면 의존적 기억 처리>를 보면, 수면은 낮 동안 얻은 정보를 장기기억으로 저장하고 불필요한 정보를 정리하는 과정에 핵심적인 역할을 한다. 또 그가 2017년 발표한 논문 <수면 부족 상태의 인간 뇌>에는 만성적인 수면 부족이 기억력 저하뿐 아니라 감정 조절과 의사결정 능력, 사회적 판단 능력까지 떨어뜨린다는 연구 결과가 실렸다.

다카이치 총리는 자신의 헌신을 보여주고 싶었을 것이다. 그러나 시대는 달라졌다. 이제 유권자들은 ‘잠을 줄인 리더’보다 ‘잘 쉬면서도 더 나은 판단을 내리는 리더’를 기대한다. 과로는 더 이상 능력의 훈장이 아니다.