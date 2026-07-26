“한국 경제, 소상공인이 얼마나 만들까”···소진공, 첫 ‘소상공인 GDP’ 만든다

소상공인 생산·부가가치 국민계정 기준으로 측정 소진공 “정책 수립·평가 활용 기대”

소상공인시장진흥공단(소진공)이 소상공인이 국가경제에 기여하는 생산과 부가가치를 측정하는 ‘소상공인 총생산지표(S-GDP·가칭)’ 구축에 나섰다.

소진공은 ‘소상공인 경제적 가치 측정 체계 구축 전문가 자문단’을 발족하고 S-GDP 구축 연구를 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

S-GDP는 국민계정체계(SNA)를 기반으로 소상공인이 창출하는 생산과 부가가치를 체계적으로 측정하기 위한 지표다. 소진공은 이를 통해 소상공인의 경제적 가치를 객관적으로 산출하고 향후 정책 수립과 성과 평가에 활용할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.

이번 자문단에는 한국은행, 국가데이터처, 한국개발연구원(KDI), 한국경제학회, 한국응용경제학회 등 관계기관과 학계 전문가들이 참여했다. 자문단은 지난 24일 열린 회의에서 연구 성과 공유를 비롯해 개념과 측정 방법, 국가통계와의 정합성, 정책 활용 방안 등을 논의했다.

이번 연구는 인태연 소진공 이사장이 취임 100일 기자간담회에서 발표한 ‘소상공인 가치동행 프로젝트’의 실행 과제 중 하나다. 소진공은 소상공인을 단순한 지원 대상이 아닌 경제 주체로 재조명하고 경제적·사회적·문화적 가치를 체계적으로 발굴·확산한다는 구상이다.

인태연 이사장은 “소상공인은 우리 경제와 지역사회를 움직이는 하나의 생태계”라며 “소상공인이 창출하는 경제적 가치를 객관적으로 측정해 국민이 체감할 수 있는 정책 기반을 마련하겠다”고 말했다.