“냉동밥, 2주 넘으면 버려야 한다?”…대부분 모르는 ‘진짜 보관기한’

한 번에 밥을 넉넉하게 지어 냉동실에 넣어두는 집이 많다. 바쁜 아침이나 퇴근 후 전자레인지에 돌리기만 하면 갓 지은 밥처럼 먹을 수 있어 ‘냉동밥’은 대표적인 생활 꿀팁으로 자리 잡았다.

하지만 냉동실에서 오래 보관한 밥을 발견하면 한 번쯤 고민하게 된다. “2주가 지났는데 버려야 하나?”, “한 달은 괜찮을까?”

결론부터 말하면 ‘안전’과 ‘맛’은 다르다.

“2주”는 안전기한이 아니라 ‘맛의 기준’

인터넷에서는 “냉동밥은 2주 안에 먹어야 한다”는 이야기가 자주 등장한다. 하지만 미국 농무부(USDA)는 이보다 훨씬 긴 기준을 제시한다.

USDA는 밥을 포함한 대부분의 조리 식품을 0℉(약 영하 18℃) 이하에서 냉동하면 병원성 미생물의 증식이 사실상 멈춘다고 설명한다. 다만 USDA는 최상의 품질을 유지하려면 조리한 밥을 포함한 냉동 식품은 약 2~6개월 안에 먹는 것이 좋다고 권고한다. 이후에도 안전하게 먹을 수는 있지만 맛과 식감은 점차 떨어질 수 있다는 설명이다.

즉, 인터넷에서 말하는 ‘2주’는 안전 기준이라기보다 갓 지은 밥과 비슷한 맛을 즐기기 위한 권장 기간에 가깝다.

냉동실에서도 밥은 조금씩 마른다

“얼렸는데 왜 맛이 없어질까.” 답은 ‘냉동상해’에 있다. 많은 사람이 냉동실에서는 수분이 그대로 유지된다고 생각하지만, 실제로는 그렇지 않다. 얼음 상태의 수분도 시간이 지나면 조금씩 공기 중으로 직접 증발하는 ‘승화’ 현상이 일어난다.

이 과정에서 밥 표면의 수분이 빠져나가면 밥알이 푸석푸석해지고 단단해진다. 여기에 냉동실 내부 공기에 오래 노출되면 냉동실 특유의 냄새가 배거나 풍미가 떨어질 수도 있다. 이것이 흔히 말하는 ‘냉동상해’다.

특히 가정용 냉동실은 문을 자주 열고 닫아 온도 변화가 반복되기 때문에 시간이 지날수록 품질 저하가 빨라질 수 있다.

갓 지은 밥처럼 먹으려면

전문가들은 냉동밥의 맛을 오래 유지하려면 얼리는 순간이 가장 중요하다고 말한다. 밥은 갓 지었을 때 한 끼 분량씩 랩으로 빈틈없이 감싸거나 밀폐용기에 담아 공기와 접촉을 최대한 줄이는 것이 좋다. 따뜻한 상태에서 포장하면 수분이 함께 보존돼 해동 후에도 촉촉한 식감을 유지하는 데 도움이 된다.

이후에는 가능한 한 빨리 냉동실에 넣는 것이 좋다. 냉동 속도가 빠를수록 얼음 결정이 작게 형성돼 밥알 조직이 덜 손상되기 때문이다.

전자레인지에 데울 때는 랩을 벗기지 않거나 약간의 물을 뿌려 가열하면 수분이 증발하는 것을 줄여 갓 지은 밥에 가까운 식감을 살릴 수 있다.

다만 냉동은 식품을 상하지 않게 만드는 만능 보관법은 아니다. USDA는 냉동 상태가 유지되면 안전성은 크게 문제가 되지 않지만, 시간이 지날수록 수분 손실과 산화가 진행돼 품질은 계속 떨어진다고 설명한다.

결국 냉동밥의 보관기한은 “먹어도 되느냐”보다 “얼마나 맛있게 먹을 수 있느냐”의 문제에 가깝다. 전문가들이 냉동밥을 가능한 한 빨리 먹으라고 권하는 이유도 여기에 있다. 냉동실은 시간을 멈추는 공간이 아니라, 맛이 천천히 늙어가는 공간이기 때문이다.