창간 80주년 경향신문

“공공임대주택 문턱 낮췄다”···충남도, 도시리브투게더 입주자 모집 재공고

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충남도가 재외동포의 안정적인 국내 정착을 지원하고 지방소멸 위기에 대응하기 위해 공공임대주택 입주 문턱을 낮췄다.

안정적인 주거 환경은 재외동포의 국내 정착을 위한 핵심 기반이지만, 그동안 외국 국적 재외동포는 국내 거소 신고를 마쳤더라도 공공임대주택 입주 자격 적용 기준이 명확하지 않아 주거 마련에 어려움을 겪어왔다.

이에 도는 관계부처에 제도 개선 필요성을 건의해 왔으며 최근 감사원으로부터 선착순 모집 단계의 공공임대주택은 외국 국적 재외동포도 입주가 가능하다는 의견을 받아 이번 재공고를 추진했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“공공임대주택 문턱 낮췄다”···충남도, 도시리브투게더 입주자 모집 재공고

입력 2026.07.26 10:06

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

국내 거소 신고 마친 재외동포 입주 신청 가능

지난해 12월 LA오렌지카운티 한인회관에서 열린 ‘충남 해외 역이민 설명회’. 충남도 제공

지난해 12월 LA오렌지카운티 한인회관에서 열린 ‘충남 해외 역이민 설명회’. 충남도 제공

충남도가 재외동포의 안정적인 국내 정착을 지원하고 지방소멸 위기에 대응하기 위해 공공임대주택 입주 문턱을 낮췄다.

충남도는 충남형 도시리브투게더(내포신도시 분양전환형 공공임대주택) 입주자 모집을 재공고하고 국내 거소 신고를 마친 외국 국적 재외동포도 입주를 신청할 수 있도록 했다고 26일 밝혔다.

안정적인 주거 환경은 재외동포의 국내 정착을 위한 핵심 기반이지만, 그동안 외국 국적 재외동포는 국내 거소 신고를 마쳤더라도 공공임대주택 입주 자격 적용 기준이 명확하지 않아 주거 마련에 어려움을 겪어왔다.

이에 도는 관계부처에 제도 개선 필요성을 건의해 왔으며 최근 감사원으로부터 선착순 모집 단계의 공공임대주택은 외국 국적 재외동포도 입주가 가능하다는 의견을 받아 이번 재공고를 추진했다.

도는 이번 조치와 연계해 올 하반기부터 재외동포를 대상으로 무료 상담과 법무·노무·세무 등 전문자격사 컨설팅, 건강검진 서비스를 지원할 계획이다. 또 법무부 등 관계부처와 협의해 정착 지원을 위한 규제 개선도 추진할 방침이다.

이종익 도 인구전략국장은 “전 세계 700만 재외동포는 대한민국의 소중한 자산이자 충남의 미래 성장동력”이라며 “이번 입주 자격 확대가 재외동포의 귀환과 정착을 돕는 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.

한편 도내 거주하는 외국 국적 재외동포는 3만4000여 명으로 경기·서울·인천에 이어 전국에서 네 번째로 많다. 충남도는 이러한 지역 여건을 바탕으로 재외동포 역이민 정책을 확대해 나갈 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글