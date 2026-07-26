인천공항 면세점 할인 행사···‘에어스타 듀티프리’ 설치땐 최대 181달러 혜택

인천국제공항공사가 여름 휴가철을 맞아 최대 181달러의 혜택을 받을 수 있는 인천공항 통합 면세점 앱 100만 다운로드 감사 이벤트를 진행한다.

인천공항공사는 8월 31일까지 인천공항 통합 면세점 앱인 ‘에어스타 듀티프리(AIRSTAR DUTYFREE)’를 통해 면세쇼핑 특별 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

‘에어스타 듀티프리(AIRSTAR DUTYFREE)’는 인천공항에 입점한 롯데와 현대, 신라, 신세계, 경복궁, 시티 등의 모든 면세점 상품과 가격을 한눈에 확인할 수 있는 인천공항 면세점 통합 쇼핑 플랫폼이다. 특히 출국 30분 전까지 상품을 구매·받을 수 있어 편의성을 크게 높였다.

이번 프로모션은 ‘에어스타 듀티프리’ 앱 다운로드 100만 돌파를 기념하기 위한 것으로 기존은 물론 신규 가입자도 참여할 수 있다.

이번 행사는 온·오프라인 면세쇼핑 때 즉시 구매 금액에 따라 최대 20%, 120달러의 할인 혜택을 주는 ‘할인 쿠폰팩’을 지급한다.

할인쿠폰백은 250달러 이상 구매 시 20% 할인(최대 80달러), 100달러 이상 땐 15% 할인(최대 30달러), 30달러 이상은 10% 할인(최대 10달러)해 준다.

이외에도 면세품 구매회원 대상 여행용품 증정과 함께 8월 20일까지 온·오프라인 프로모션을 통해 최대 61달러를 포인트로 추가로 받을 수 있는 혜택도 있다.

자세한 이벤트 및 프로모션 내용은 ‘에어스타 듀티프리’에서 확인할 수 있다. 에어스타 듀티프리는 안드로이드 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드 가능하다.