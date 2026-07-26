7월에 속옷 구매 가장 많아···신세계백화점, 팝업·할인행사

1년 중 7월에 속옷(언더웨어) 교체가 가장 빈번한 것으로 나타났다. 장마와 무더위가 교차하며 땀 분비가 많고 습하기 때문으로 보인다.

26일 신세계백화점에 따르면 지난해 7월 여성용 속옷(란제리) 구매 고객 수는 2025년 월 평균 대비 30% 이상 많았다. 지난해 7월 한 달 매출은 연 매출의 10% 이상을 차지했다. 이는 연중 가장 높은 수치다. 특히 장마 이후 속옷 구매 수요가 급증하는 경향을 보였다.

최근 속옷 시장에선 편안함이 강조되고 있다. 와이어를 없앤 ‘노와이어’·봉제선을 최소화한 ‘심리스’가 주류로 자리잡았다.

신세계백화점은 이런 경향을 반영해 강남점과 센텀시티점에서 팝업스토어를 열고 할인·경품 행사를 진행한다. 강남점 1층에서 ‘젤리샵 by 코데즈컴바인’ 팝업스토어를 오는 30일까지 연다. 코데즈컴바인 이너웨어가 개발한 ‘젤리 브라’를 백화점 최초로 공개한다. 이 상품은 복원력과 탄성력이 뛰어난 젤리를 서포트 밴드에 삽입하는 특허기술을 적용해 노와이어의 장점과 보정 효과를 함께 구현한 것이 특징이다. 강남점 지하 1층에선 비비안, 비너스, 바바라, 와코루 등 브랜드를 한 곳에 모아 최대 70% 할인하는 ‘여름 란제리 특집전’을 이달 31일까지 연다.

센텀시티점 지하 2층에서는 신규 언더웨어 브랜드 ‘오얏’ 팝업스토어를 다음달 6일까지 운영한다. 오얏은 심리스로 인기를 끄는 ‘감탄브라’의 새로운 브랜드로, 백화점 단독 팝업은 이번이 처음이다. 땀 흡수와 통기성이 뛰어난 순면 소재를 사용해 습하고 더운 장마철에도 쾌적한 착용감을 유지할 수 있다는 점이 특징이다.