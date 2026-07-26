정선군, 저연차 공직자 보금자리 ‘아리움’ 준공···원룸형 주거공간 20실

강원 정선군청 소속 저연차 공무원들이 거주할 원룸형 숙소가 준공돼 본격적인 운영에 들어갔다.

정선군은 지난 24일 직원 숙소인 ‘아리움’의 준공 및 입주식을 개최했다고 26일 밝혔다.

정선읍 북실리 621-1번지 일원에 건립한 ‘아리움’은 연면적 892.02㎡, 지상 4층 규모다.

29.73㎡(9평) 크기의 원룸형 주거공간 20실과 체력단력실로 구성돼 있다.

침대와 세탁기, 건조기, 냉장고, 식탁, 전자레인지 등 기본적인 가구와 가전제품을 모두 갖추고 있다.

정선군은 신규 공무원과 7급 이하 저연차 공무원들에게 안정적인 주거환경을 마련해 주기 위해 지난해 7월부터 46억여 원을 들여 직원 숙소 건립 사업을 추진해 왔다.

앞서 정선군이 신규 공무원을 대상으로 ‘거주 형태’를 조사한 결과, 지역에 거주 기반이 없거나 출·퇴근 거리가 멀어 월세를 이용한다는 답변이 가장 많았다.

직원들은 민간 대비 낮은 수준의 임금을 받는 상황에서 주거비 부담이 상대적으로 크게 느껴진다는 반응을 보였다.

최승준 정선군수는 “젊은 공무원의 주거복지 환경을 증진하는 것이 곧 지역의 인구소멸 위기를 극복하고, 지역 경제를 활성화하는 일”이라며 “직원들의 사기가 진작을 통해 보다 안정적인 행정서비스를 제공하도록 하겠다”고 말했다.