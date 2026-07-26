난임 치료 최대 걸림돌은 ‘경제적 부담’···‘건강 문해력’ 높을수록 시술 비율 높다

난임을 경험한 여성들은 치료 과정에서 가장 큰 어려움으로 경제적 부담을 꼽은 것으로 나타났다. 건강 정보를 이해하고 활용하는 능력인 ‘건강 문해력’이 높은 여성일수록 실제 난임 시술을 받은 비율이 높았다.

26일 한국보건사회연구원이 발간한 ‘2025년 한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사로 살펴본 여성 건강’ 보고서에는 이 같은 분석이 담겼다. 연구진은 ‘2025년 한국 여성의 생애주기별 성·생식건강조사(2차)’ 자료를 활용해 전국 17개 시·도 여성 6174명의 임신·출산 경험과 난임, 임신 중 건강행태 인식 등을 분석했다.

조사 대상자 중 평생 한 번 이상 임신 또는 출산을 경험했다고 답한 비율은 19~39세 여성 22.7%(354명), 40~64세 여성 84.0%(2156명), 65세 이상 여성 95.3%(975명)였다.

19~39세 여성의 13.5%(210명), 40~64세 여성의 25.5%(655명)는 난임을 경험했다고 답했다. 이 가운데 실제 난임 시술을 받은 여성은 각각 17.1%(36명), 11.6%(76명)였다. 난임 시술을 받은 여성 중 진단 후 1년 이상 지나 시술을 시작했다고 답한 비율은 19~39세 33.3%, 40~64세 35.9%였다.

난임 시술 과정에서 가장 큰 어려움은 모든 연령대에서 ‘경제적 부담’이었다. 난임 시술 경험이 있는 여성 가운데 19~39세의 29.8%, 40~64세의 36.4%가 비용 부담을 가장 힘든 점으로 답했다. 이어 정신적 고통과 고립감, 신체적 불편감이나 통증 등이 뒤를 이었다. 19~39세 난임 시술 경험 여성의 8.8%는 배우자의 비협조와 무관심을 가장 큰 어려움으로 꼽았다.

연구진은 건강 문해력도 난임 치료와 밀접한 관련이 있는 것으로 분석했다. 건강 문해력은 건강 정보를 이해하고 이를 의료 이용과 건강관리에 활용하는 능력을 뜻한다. 난임 진단을 받은 여성 가운데 건강 문해력이 높은 집단의 난임 시술 경험률은 57.5%였지만, 보통인 집단은 34.6%, 낮은 집단은 25.0%에 그쳤다.

임신 중 음주가 태아에게 해롭다는 사실을 충분히 인식하지 못하는 여성도 적지 않은 것으로 나타났다. ‘임신 중 한 잔 정도의 술은 괜찮다’거나 ‘잘 모르겠다’고 답한 비율은 청소년 13.7%, 19~39세 여성 15.8%, 40~64세 여성 18.7%, 65세 이상 여성 12.1%였다.

태아알코올증후군에 대한 인지도도 전반적으로 낮았다. 태아알코올증후군은 임신 중 산모의 음주로 태아에게 신체적·신경학적 이상이 발생하는 선천성 질환이다. 이를 알고 있다고 답한 비율은 청소년 28.8%, 19~39세 여성 43.1%, 40~64세 여성 44.6%, 65세 이상 여성 14.9%로 모든 연령대에서 절반에 미치지 못했다.

연구진은 난임 치료 과정의 경제적 부담을 줄이기 위한 지원을 확대하는 한편, 건강 문해력을 높이기 위한 교육과 정책을 병행할 필요가 있다고 제언했다. 또 태아알코올증후군에 대한 인지도가 전 연령층에서 낮은 만큼 임신 중 음주의 위험성을 알리는 교육과 생식건강 정보 제공을 강화해야 한다고 밝혔다.