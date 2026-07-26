경북, 한일 정상회담 계기로 나라현과 문화·관광 교류 박차···‘지방외교 모델’ 기대

경북도는 한일 정상회담을 계기로 일본 나라현과 문화·관광 교류에 적극 나선다고 26일 밝혔다.

경북도는 지난 23일 나라현청을 방문해 교류 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 방문은 정상회담을 통해 조성된 우호 분위기를 지방정부 간 실질적인 협력으로 이어가기 위한 차원이라고 경북도는 설명했다.

일본의 옛 수도였던 나라현은 오랜 역사와 전통문화를 간직한 지역이다. 세계유산과 풍부한 문화자원을 활용해 관광산업을 발전시켜 온 곳이다. 이에 경북도는 안동을 비롯한 지역의 역사·문화 자원과 나라현이 보유한 전통문화를 바탕으로 지속 가능한 교류사업을 발굴한다는 구상을 갖고 있다.

도는 오는 10월 안동에서 열리는 ‘전통주 문화대축전’과 ‘종가음식문화대전’에 나라현 관계자 및 전통음식·전통주 전문가를 초대하는 방안 등에 대해 나라현 측과 의견을 나눴다.

전통주 문화대축전에서는 APEC 정상회의와 한일 정상회담 만찬주 등 공식주 특별전시를 통해 경북 전통주의 역사와 가치를 알리고, 양 지역의 전통주 문화를 공유할 예정이다.

같은 기간 열리는 종가음식문화대전에서는 한일 정상회담 만찬에 오른 조선시대 조리서 <수운잡방>을 재해석한 한식과 안동소주를 나라현의 사케·전통음식과 함께 선보인다.

아울러 종부와 음식 장인, 전문가가 참여하는 공동 쿠킹클래스와 식문화 교류, 나라현 전통음식 체험 프로그램 운영 등 다양한 교류 방안도 추진된다.

경북도는 두 지역의 예술인 교류와 공연·전시 분야 협력 방안도 살필 계획이다. 경북도는 22개 시·군과 함께 전통음악·무용 등 공연예술과 미술·서예 등 전시예술 분야 교류를 추진하기로 했다.

나라현 측은 오는 9월24일부터 10월4일까지 열리는 ‘안동국제탈춤페스티벌’에 예술공연단을 파견하는 방안에 긍정적인 입장을 보였다고 경북도는 밝혔다. 도는 나라현과의 교류가 문화행사를 넘어 관광과 콘텐츠 산업으로 이어지는 새로운 한일 지방외교 모델이 될 것으로 기대한다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “안동에서 열린 한일 정상회담은 지방정부 간 문화교류와 협력의 장을 마련한 뜻깊은 계기였다”며 “전통음식과 전통주를 시작으로 문화예술과 관광 분야까지 교류의 폭을 넓혀 나라현과 지속 가능한 협력 관계를 구축해 나가겠다”고 말했다.