KAIST, 엔비디아와 손잡고 ‘AI 테크놀로지센터’ 설립 나선다

인체 동작 파운데이션 모델 공동 개발 추진 웨어러블 로봇·휴머노이드 등에 활용 기대

세계 최고 수준의 웨어러블 로봇 연구 역량을 보유한 KAIST와 엔비디아(NVIDIA)가 인간의 움직임과 물리지능을 학습하는 ‘인체 동작 파운데이션 모델’ 개발에 나선다.

KAIST는 엔비디아와 피지컬 AI 분야 공동연구를 추진하기 위해 ‘엔비디아 AI 테크놀로지센터(NVAITC)’를 설립한다고 26일 밝혔다.

양 기관은 KAIST 기계공학과와 엔비디아가 함께 ‘인간물리지능 테크놀로지센터’를 설립해 공동연구를 진행한다. KAIST 기계공학과 인간물리지능연구센터가 연구 거점 역할을 맡으며 향후 웨어러블 로봇과 휴머노이드, 디지털 트윈, 제조 분야 등으로 협력 범위를 확대할 계획이다.

인간물리지능연구센터는 웨어러블 로봇 분야의 공경철 교수 연구실과 바이오로봇 분야의 김정 교수 연구실을 중심으로 설립됐으며 두 교수가 공동센터장을 맡고 있다. 연구센터는 인간이 실제 환경에서 움직이고 힘을 사용하며 균형을 유지하는 원리를 이해하고 이를 AI와 로봇 기술로 구현하는 연구를 수행하고 있다.

특히 웨어러블 로봇을 활용해 축적한 대규모 인간 동작 데이터와 보행·운동 제어기술은 인간 중심 피지컬 AI 개발의 핵심 기반으로 평가받는다. 공 교수는 창업기업 엔젤로보틱스를 통해 웨어러블 로봇 기술 상용화를 이끌어온 인물로, 이번 연구에서 인체 동작 파운데이션 모델 개발을 주도한다.

엔비디아에서는 찰스 청 NVAITC 시니어 매니저가 참여해 기술 자문과 개발자 지원을 맡는다. 또 엔비디아 옴니버스와 디지털 트윈 플랫폼을 활용한 연구·교육 프로그램도 운영할 예정이다.

양 기관은 운영위원회를 구성해 6개월마다 연구 성과를 점검하고 매년 국제 심포지엄을 개최해 최신 연구성과와 산업 동향을 공유할 계획이다. KAIST 학생을 대상으로 한 ‘학생 앰배서더 프로그램’도 운영해 피지컬 AI 분야 인재 양성에 나선다.

KAIST 관계자는 “공동연구의 1단계 핵심 목표는 인체 동작 파운데이션 모델 구축으로, 이 모델은 대규모 인간 동작 데이터를 학습해 사람의 다양한 움직임을 이해·예측하고 새로운 동작까지 생성할 수 있는 생성형 AI 기반 기술”이라며 “연구진은 이를 통해 웨어러블 로봇과 휴머노이드가 사용자의 의도와 움직임을 보다 정확하게 파악하고 자연스럽게 반응할 수 있을 것”이라고 말했다.