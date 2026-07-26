현대차, ‘도시 지능화’ 담은 피지컬 AI 비전 공개…엔비디아·구글 등과 결속 강화

현대자동차그룹이 전통적인 자동차 제조업체의 경계를 넘어 자율주행과 로보틱스, 지능형 공장을 아우르는 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 솔루션 기업으로의 체질 개선을 선언했다.

정의선 현대차그룹 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에 참석해 그룹의 미래 피지컬 AI 비전과 글로벌 빅테크 연합 전략을 발표했다. 정 회장은 현장에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 별도 면담을 하고 두 회사 간 AI 인프라 확충과 차세대 로보틱스 협력 방안을 깊이 있게 논의하기도 했다.

정 회장은 이날 “현대차그룹은 전통적인 자동차 제조의 경계를 넘어 지금은 자율주행, 로보틱스, AI 팩토리 등의 피지컬 AI 솔루션 기업으로 전환을 추진하고 있다”며 “우리가 추구하는 궁극적인 피지컬 AI는 도시 레벨의 통합 지능화를 실현하는 것”이라고 밝혔다.

현대차그룹이 제시한 피지컬 AI 비전은 단계별 확장 구조를 갖추고 있다. 차량과 로봇 등 개별 디바이스의 지능화를 출발점으로 삼아, 물류와 생산 전 공정이 AI로 유기적으로 연결되는 ‘AI 팩토리’ 등 특정 공간의 지능화를 거쳐, 최종적으로는 에너지와 모빌리티, 인프라가 실시간 최적화되는 도시 단위의 통합 지능화로 확장하는 전략이다.

현대차그룹은 세계 최고 수준의 대규모 제조 역량과 보스턴다이나믹스 중심의 선도적 로보틱스 기술, 현장 데이터를 AI 모델 고도화로 선순환시키는 ‘데이터 플라이휠’ 체계를 피지컬 AI 시대 핵심 경쟁력으로 제시했다. 특히 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’와 사족보행 로봇 ‘스팟’ 등을 통해 산업 현장의 데이터 선순환 구조를 빠르게 다지겠다는 복안이다.

이를 가속화하기 위해 전 세계 빅테크 기업들과의 전략적 파트너십도 전면에 내세웠다. 엔비디아와는 블랙웰 GPU 5만장 공급 계약을 비롯해 국내 ‘로봇 어플리케이션 센터’ 설립, 제조 디지털 트윈 구축 등 차세대 인프라 협력을 강화한다. 웨이모와는 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산하는 아이오닉 5 기반 자율주행 파운드리 협력을 이어간다. 구글 딥마인드와는 보스턴다이나믹스의 로봇 자율성 고도화를 위한 차세대 AI 모델 개발에 착수한다. 이를 통해 2028년까지 미국 내 연간 3만대 규모의 로봇 생산 체계를 구축할 방침이다.

국내 피지컬 AI 산업 생태계를 위한 대규모 투자 계획도 함께 공개했다. 현대차그룹은 엔비디아와 공동으로 연구 기관 및 스타트업을 지원하는 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’을 구축해 오픈 생태계를 조성한다. 전북 새만금에는 약 9조원 규모의 ‘새만금 AI 밸리’를 조성해 AI 데이터센터와 로봇 파운드리를 구축하고, 영남권에는 10년간 총 42조원을 투입해 AI 기반 미래 첨단산업 거점을 집중 육성할 계획이다.