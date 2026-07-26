‘오늘도 대구에서’···대구시, 다국어판 음식점 가이드북 제작

대구시는 외국인에게 지역 먹거리와 음식문화를 소개하기 위한 가이드북 ‘오늘도 대구에서’를 제작했다고 26일 밝혔다.

이는 ‘2026 대구세계마스터즈 육상경기대회’를 맞아 지역을 찾는 외국인 선수단과 관광객들에게 지역 음식점을 소개하기 위한 책자다. 가이드북은 대구지역 음식점 110곳의 정보를 담아 영문·중문·일문 등 3개 언어로 제작됐다.

대구시는 음식점 소개와 추천 메뉴, 위치 정보 등을 쉽게 확인할 수 있도록 구성했다고 밝혔다. 지역만의 특색있는 음식문화를 알리기 위해 ‘대구 10미’를 비롯해 전통시장 및 주요 먹거리 골목, 카페 등의 정보도 실었다.

특히 외국인이 이해하기 쉽도록 자연스러운 현지화 번역에 중점을 뒀다는 게 대구시의 설명이다. 이 가이드북은 대회 기간 중 종합안내데스크와 경기장 곳곳에 비치된다.

또한 대회 공식 누리집 숙박예약시스템 등록 업소와 동대구역·동성로 관광안내소 등에서도 무료로 제공될 예정이다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “음식은 도시의 문화와 정체성을 가장 쉽게 경험할 수 있는 관광 콘텐츠”라며 “이번 가이드북이 외국 관광객에게 대구의 맛과 정을 전하는 길잡이가 되어 다시 찾고 싶은 미식도시 대구를 알리는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.