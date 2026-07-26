창간 80주년 경향신문

‘오늘도 대구에서’···대구시, 다국어판 음식점 가이드북 제작

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구시는 외국인에게 지역 먹거리와 음식문화를 소개하기 위한 가이드북 '오늘도 대구에서'를 제작했다고 26일 밝혔다.

이는 '2026 대구세계마스터즈 육상경기대회'를 맞아 지역을 찾는 외국인 선수단과 관광객들에게 지역 음식점을 소개하기 위한 책자다.

가이드북은 대구지역 음식점 110곳의 정보를 담아 영문·중문·일문 등 3개 언어로 제작됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘오늘도 대구에서’···대구시, 다국어판 음식점 가이드북 제작

입력 2026.07.26 11:21

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
‘오늘도 대구에서’ 가이드북 표지(영문). 대구시 제공

‘오늘도 대구에서’ 가이드북 표지(영문). 대구시 제공

대구시는 외국인에게 지역 먹거리와 음식문화를 소개하기 위한 가이드북 ‘오늘도 대구에서’를 제작했다고 26일 밝혔다.

이는 ‘2026 대구세계마스터즈 육상경기대회’를 맞아 지역을 찾는 외국인 선수단과 관광객들에게 지역 음식점을 소개하기 위한 책자다. 가이드북은 대구지역 음식점 110곳의 정보를 담아 영문·중문·일문 등 3개 언어로 제작됐다.

대구시는 음식점 소개와 추천 메뉴, 위치 정보 등을 쉽게 확인할 수 있도록 구성했다고 밝혔다. 지역만의 특색있는 음식문화를 알리기 위해 ‘대구 10미’를 비롯해 전통시장 및 주요 먹거리 골목, 카페 등의 정보도 실었다.

특히 외국인이 이해하기 쉽도록 자연스러운 현지화 번역에 중점을 뒀다는 게 대구시의 설명이다. 이 가이드북은 대회 기간 중 종합안내데스크와 경기장 곳곳에 비치된다.

또한 대회 공식 누리집 숙박예약시스템 등록 업소와 동대구역·동성로 관광안내소 등에서도 무료로 제공될 예정이다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “음식은 도시의 문화와 정체성을 가장 쉽게 경험할 수 있는 관광 콘텐츠”라며 “이번 가이드북이 외국 관광객에게 대구의 맛과 정을 전하는 길잡이가 되어 다시 찾고 싶은 미식도시 대구를 알리는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글