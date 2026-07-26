이번엔 팥빵에 ‘밤’을 담았다···서울시, ‘서울밤단팥빵’ 27일 출시

서울시가 고려당과 함께 ‘서울빵 2탄’인 ‘서울밤단팥빵’을 27일 출시한다고 26일 밝혔다.

서울밤단팥빵은 지난 4월 처음 선보인 ‘서울단팥빵’과 ‘서울통밀브레드’에 이은 서울빵 후속 제품이다. 당도를 약 36% 낮춘 서울단팥빵의 단팥소에 ‘밤’을 추가해 고소한 풍미와 밤 특유의 식감을 살린 것이 특징이다.

앞서 출시한 서울단팥빵과 서울통밀브레드는 출시 약 100일 만에 누적 판매량 8만개를 돌파하며 높은 호응을 얻고 있다.

서울밤단팥빵은 27일부터 롯데백화점 본점과 신세계백화점 강남점 등 서울 소재 고려당 2개 매장에서 판매한다. 매장에 마련된 ‘서울 코너’에서 서울빵 3종을 모두 만나볼 수 있다.

한편 서울시는 ‘건강 서울’의 브랜드 가치를 시민들이 일상 속에서 경험할 수 있도록 민간 기업과 협업해 다양한 식품 브랜드를 선보이고 있다. 지난 21일에는 CU와 협업으로 ‘서울마이소울 건강 간편식’ 5종(삼각김밥·김밥·샌드위치 등)도 출시했다.

김형래 서울시 홍보기획관은 “앞으로도 민간기업과 협업해 시민들이 일상에서 쉽게 접하고 즐길 수 있는 다양한 먹거리 상품을 지속적으로 선보이겠다”며 “남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 먹거리, 간식거리를 발굴해 건강 서울의 브랜드를 시민 일상으로 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.