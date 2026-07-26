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본문 요약

서울시가 고려당과 함께 '서울빵 2탄'인 '서울밤단팥빵'을 27일 출시한다고 28일 밝혔다.

서울밤단팥빵은 지난 4월 처음 선보인 '서울단팥빵'과 '서울통밀브레드'에 이은 서울빵 후속 제품이다.

당도를 약 36% 낮춘 서울단팥빵의 단팥소에 '밤'을 추가해 고소한 풍미와 밤 특유의 식감을 살린 것이 특징이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이번엔 팥빵에 ‘밤’을 담았다···서울시, ‘서울밤단팥빵’ 27일 출시

입력 2026.07.26 11:25

수정 2026.07.26 11:35

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  • 류인하 기자

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서울빵 2탄, 서울밤단팥빵. 서울시 제공

서울빵 2탄, 서울밤단팥빵. 서울시 제공

서울시가 고려당과 함께 ‘서울빵 2탄’인 ‘서울밤단팥빵’을 27일 출시한다고 26일 밝혔다.

서울밤단팥빵은 지난 4월 처음 선보인 ‘서울단팥빵’과 ‘서울통밀브레드’에 이은 서울빵 후속 제품이다. 당도를 약 36% 낮춘 서울단팥빵의 단팥소에 ‘밤’을 추가해 고소한 풍미와 밤 특유의 식감을 살린 것이 특징이다.

앞서 출시한 서울단팥빵과 서울통밀브레드는 출시 약 100일 만에 누적 판매량 8만개를 돌파하며 높은 호응을 얻고 있다.

서울밤단팥빵은 27일부터 롯데백화점 본점과 신세계백화점 강남점 등 서울 소재 고려당 2개 매장에서 판매한다. 매장에 마련된 ‘서울 코너’에서 서울빵 3종을 모두 만나볼 수 있다.

한편 서울시는 ‘건강 서울’의 브랜드 가치를 시민들이 일상 속에서 경험할 수 있도록 민간 기업과 협업해 다양한 식품 브랜드를 선보이고 있다. 지난 21일에는 CU와 협업으로 ‘서울마이소울 건강 간편식’ 5종(삼각김밥·김밥·샌드위치 등)도 출시했다.

김형래 서울시 홍보기획관은 “앞으로도 민간기업과 협업해 시민들이 일상에서 쉽게 접하고 즐길 수 있는 다양한 먹거리 상품을 지속적으로 선보이겠다”며 “남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 먹거리, 간식거리를 발굴해 건강 서울의 브랜드를 시민 일상으로 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.

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