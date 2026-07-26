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캐시백 10~20% 고무줄···지역화폐 e음카드 인천시장 ‘쌈짓돈’

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본문 요약

소상공인 지원과 지역경제 활성화를 위한 지역화폐인 '인천 e음카드'가 인천시장의 선심성 '쌈짓돈'으로 전락했다.

박 시장은 당선되면 취임 직후인 7월 1일 '긴급 민생회복 100일 프로젝트'를 위해 2차 추경으로 2400억원을 편성해 e음카드 캐시백을 20% 유지하면서, 구매 한도도 100만원으로 상향하겠다고 약속했다.

그러나 박 시장은 지난 12일 "인천시가 올해 e음카드 예산을 지난해보다 1000억원 넘은 2581억원을 편성했지만, 모두 소진됐다"며 e음카드 캐시백 제공을 중단한 것이다.

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캐시백 10~20% 고무줄···지역화폐 e음카드 인천시장 ‘쌈짓돈’

입력 2026.07.26 11:31

  • 박준철 기자

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지난 10일 박찬대 인천시장이 인천시청 브리핑룸에서 지역화폐 인천 e음 카드 캐시백 중단 및 재정예산개혁TF 발족 기자회견을 하고 있다. 인천시 제공

지난 10일 박찬대 인천시장이 인천시청 브리핑룸에서 지역화폐 인천 e음 카드 캐시백 중단 및 재정예산개혁TF 발족 기자회견을 하고 있다. 인천시 제공

소상공인 지원과 지역경제 활성화를 위한 지역화폐인 ‘인천 e음카드’가 인천시장의 선심성 ‘쌈짓돈’으로 전락했다. 인천시장의 입맛에 따라 캐시백이 10~20%까지 고무줄이다.

인천시는 유정복 전 인천시장이 6·3 지방선거를 앞두고 시행한 e음카드 캐시백 제공은 지난 16일부터 일시 중단했다고 26일 밝혔다.

유 전 시장은 지난 4월 미·이란 등 중동전쟁 여파로 어려움을 겪는 취약 계층의 민생 안전과 고유가 부담 완화를 위해 민생 추경으로 5430억원을 편성했다.

이 중 e음카드 예산으로 1145억원을 편성, 지난 5월부터 이달까지 3개월간 캐시백을 10%서 20%로 두 배 확대되고, 월 구매 한도도 30만원서 50만원으로 올렸다. e음카드로 월 50만원을 사용하면 10만원을 포인트로 주는 것이다.

2018년 도입된 e음 카드는 연 매출 30억원 이하 일반 가맹점에서 캐시백을 10%를 제공했다. 강화·옹진군은 15%이다. 강화·옹진군이 5%가 더 많은 것은 인구감소지역이기 때문이다.

행정안전부는 인구감소지역은 국비를 7% 지원하고, 두 곳을 제외한 지역은 3%를 지원한다. 그동안 인천에서는 설날·명절 등에는 캐시백을 5% 상향, 조정했다.

그런데 유 전 시장이 지방선거를 앞두고 캐시백 비율을 2배로 늘렸고, 박찬대 인천시장은 한 술 더 떴다.

박 시장은 당선되면 취임 직후인 7월 1일 ‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’를 위해 2차 추경으로 2400억원을 편성해 e음카드 캐시백을 20% 유지하면서, 구매 한도도 100만원으로 상향하겠다고 약속했다.

그러나 박 시장은 지난 12일 “인천시가 올해 e음카드 예산을 지난해보다 1000억원 넘은 2581억원을 편성했지만, 모두 소진됐다”며 e음카드 캐시백 제공을 중단한 것이다.

인천시는 올해 e음카드 예산 2581억원이 한 푼도 남지 않았다고 밝혔다.

e음카드 예산이 모두 소진된 것은 캐시백 20%를 준다고 해 시민들이 워낙 많이 사용한 데다, 서울·경기도까지 소문이 퍼져 외지인들도 e음카드를 많이 발급받아 사용했기 때문이라고 인천시는 설명했다.

e음카드는 14세 이상이면 누구나 발급할 수 있고, 인천시민만이 아닌, 외지인도 발급받을 수 있다.

인천시는 지난 16일부터 임시 중단한 e음 카드 예산을 오는 9월 2차 추경에 편성할 예정이다. 인천시 관계자는 “재정이 어렵지만 세출 조정 등을 통해 올 추석에 e음카드 캐시백 예산을 세울 예정”이라며 “예산 규모는 어느 정도 될지, 캐시백은 몇 % 줄지는 아직 미정”이라고 말했다.

박 시장은 지난 25일 한국재정정보원에서 박홍근 기획예산처 장관과 간담회를 하고 인천 e음카드 국비지원율을 3~7%에서 5~10% 이상으로 상향해 달라고 요청했다.

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