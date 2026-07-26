국립의전원 ‘서울 설립론’ 논란···남원 추진 8년 시험대

복지부, 설립 준비위 가동···부지 선정 절차 본격 착수 전북 “지역의료 취지 역행”···협의체 구성 등 대응 검토

국립의학전문대학원(국립의전원) 설립이 첫 관문인 부지 선정부터 진통을 겪고 있다. 정부 안팎에서 서울 설립론이 제기되자 전북 지역사회는 “지역의료를 살리겠다는 입법 취지와 배치된다”며 반발하고 있다.

26일 전북도 등에 따르면 정은경 보건복지부 장관은 지난 24일 전주를 찾아 국립의전원 소재지 논란과 관련해 “추진단을 통해 사안을 검토하겠다”고 밝혔다. 정부는 최근 국립의전원 준비위원회를 출범시키며 부지 선정 절차에 착수했지만, 입지에 대해서는 구체적인 방향을 제시하지 않았다.

정 장관의 발언은 지난 16일 대통령 업무보고 당시와는 온도 차를 보였다. 정 장관은 당시 “국립의전원 수련병원은 국립중앙의료원이 될 텐데 의료원 옆에 국립의전원 부지를 확보하길 희망한다”며 서울 설립 구상을 밝혔다. 복지부는 국립중앙의료원과 교육·수련·연구 기능을 연계해야 한다는 점을 근거로 들었다. 그러나 김용범 대통령실 정책실장은 “공공기관 이전 계획과 관련한 복지부의 희망 사항”이라며 확대 해석에 선을 그었다. 이후 정 장관도 공개석상에서 관련 언급을 자제하고 있다.

지난 5월 공포된 국립의전원법은 공공의료 인력을 양성해 지역 의료 공백을 해소하는 데 목적을 둔다. 학생 등록금을 전액 국비로 지원하는 대신 졸업 후 15년간 공공의료기관에서 의무 복무하도록 했다. 2029년 개교를 목표로 매년 100명을 선발하는 만큼 교육기관을 수도권에 두는 것은 법 취지와 정면으로 배치된다는 지적이 전북에서 제기된다.

남원은 법 제정 이전부터 국립 공공의료 인력 양성기관 설립 예정지로 추진돼 왔다. 정부와 당시 여당은 2018년 서남대 폐교 이후 옛 의대 정원 49명을 활용해 남원에 국립공공의료대학(원)을 설립하기로 합의했고, 관련 행정절차를 진행해 왔다. 남원시는 부지 감정평가와 보상 협의를 거쳐 전체 예정 부지 6만4792㎡ 가운데 약 55%를 확보한 상태다.

지역사회는 필수의료 기반이 취약한 상황에서 국립의전원까지 수도권에 들어설 경우 지역 공공의료 확충 효과가 반감될 수밖에 없다고 우려한다. 최근 전북대병원 신생아중환자실(NICU) 운영 차질 등 필수의료 공백이 이어지면서 위기감도 커지고 있다.

박희승 더불어민주당 의원(남원·장수·임실·순창)은 “서울 설립 계획을 전면 재검토하고 남원 설립을 조속히 확정해야 한다”며 “국가 공공의료 재배치 차원에서 국립중앙의료원의 단계적 남원 이전도 적극 검토해야 한다”고 촉구했다. 민주당 전북도당과 전북도의회도 전북도 차원의 태스크포스(TF) 구성을 요구했다. 전북도는 정부 논의에 대응하기 위해 지자체와 의료계 등이 참여하는 협의체 구성도 검토하고 있다.

남원시도 기존 입장을 재확인했다. 이영규 남원시 정책개발과장은 “국립의전원은 공공의료 인력 양성과 지역 공공의료 확충이라는 법 취지에 따라 남원에 설립돼야 한다”며 “정부가 법 취지와 그동안의 추진 경과를 충분히 반영해 합리적인 결정을 내리길 기대한다”고 말했다.