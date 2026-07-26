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국민의힘 원내지도부, ‘멱살 항의’ 권영진에 “스스로 거취 정해야”

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본문 요약

국민의힘 원내지도부가 26일 국회 상임위원회 배정 결과에 항의하며 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에 대해 "본인 스스로가 거취를 정하는 것이 맞지 않나 싶다"고 말했다.

최 원내대변인은 "그런데도 멱살을 잡고 불만을 토로한 것에 대해 심각히 유감을 표시하는 바다. 재발 방지를 위해서라도 강력 조치를 해야 한다는 것이 의원님들 생각"이라며 "이번 사태를 유감스럽게 생각하고 빨리 민주당과 싸우는 데에 더 집중해야 될 때라고 생각한다. 사태가 빨리 마무리되길 바란다"고 말했다.

앞서 권 의원은 지난 23일 상임위 배정에 대한 불만을 이유로 정 원내대표를 찾아가 멱살을 잡는 등 물리적으로 충돌했다.

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국민의힘 원내지도부, ‘멱살 항의’ 권영진에 “스스로 거취 정해야”

입력 2026.07.26 11:47

  • 이예슬 기자

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권영진 국민의힘 의원이 지난 6월 29일 국회에서 열린 의총을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

권영진 국민의힘 의원이 지난 6월 29일 국회에서 열린 의총을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 원내지도부가 26일 국회 상임위원회 배정 결과에 항의하며 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에 대해 “본인 스스로가 거취를 정하는 것이 맞지 않나 싶다”고 말했다.

최수진 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 권 의원에 대한 당 차원의 조치와 관련해 “권영진 의원이 멱살을 잡은 일은 결국 폭력과 같다”며 이같이 말했다.

최 원내대변인은 “전·현직 원내대표의 멱살을 잡은 것은 어떤 이유를 불문하고도 저희 당에서 일어날 수 없는 일이라고 생각한다”며 “원내대표께서 너무나 어렵게 협상을 통해서 상임위를 구성한 것을 다 알고 있지 않나”고 말했다.

최 원내대변인은 “그런데도 멱살을 잡고 불만을 토로한 것에 대해 심각히 유감을 표시하는 바다. 재발 방지를 위해서라도 강력 조치를 해야 한다는 것이 의원님들 생각”이라며 “이번 사태를 유감스럽게 생각하고 빨리 민주당과 싸우는 데에 더 집중해야 될 때라고 생각한다. 사태가 빨리 마무리되길 바란다”고 말했다.

앞서 권 의원은 지난 23일 상임위 배정에 대한 불만을 이유로 정 원내대표를 찾아가 멱살을 잡는 등 물리적으로 충돌했다.

이를 두고 당내 비판이 커지자 권 의원은 의원 단체 대화방에서 정 원내대표에게 사과한 것으로 알려졌다.

현재 당 중앙윤리위원회에는 권 의원에 대한 징계요구안이 접수된 상황이다. 권 의원은 시민단체에 의해 형법상 직권남용 및 강요, 폭행 등 혐의로 서울경찰청에 고발됐다.

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