메타 ‘AI 글라스’에 도전하는 삼성 “가장 가벼운 안경으로 스마트폰 AI 경험 확장”

“그냥 보면 안경 같은 느낌을 주려고 노력했습니다. 모바일의 인공지능(AI) 경험을 확장하는 계기가 될 것입니다.”

최재인 삼성전자 MX사업부 XR 개발팀장(부사장)은 지난 23일(현지시간) 영국 런던에서 연내 출시 예정인 삼성전자 스마트 글라스 ‘인텔리전트 아이웨어’에 대해 “기술을 집약했지만 기술이 느껴지지 않는, 가장 자연스러운 안경”을 추구했다고 밝혔다. 삼성전자는 22일 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사에서 구글 및 안경 브랜드 젠틀몬스터·워비파커와 협업한 스마트 글라스를 공개했다.

개발 과정에서 삼성전자가 가장 중시한 것은 착용감과 모바일 AI 경험 확장이다. ‘웨어러블 AI’ 기기가 스마트폰 이후 차세대 온디바이스 AI 시장의 핵심 승부처로 부상하고 있지만, 안경은 사람마다 생김새가 다른 이마·코·귀 등 접촉 부위를 고려해야 해 최적화하기 까다로운 기기로 꼽힌다. 최 부사장은 “인체공학적 디자인으로 접근했다”며 “내구성과 고온·고습 등 환경 안전 시험, 땀이나 선크림 노출 테스트까지 거치며 엄격한 품질 기준을 갖췄다”고 말했다.

삼성의 스마트 글라스는 메타의 AI 안경 ‘레이밴’ 시리즈의 48~52g보다는 다소 가벼운 것으로 알려졌다. 경량화의 비결은 삼성전자가 모바일 브랜드로서 지닌 강점이었다. 최 부사장은 “이미지 처리 등 연산 일부를 스마트폰의 NPU·GPU가 담당하는 ‘스플릿 컴퓨팅’을 활용했다”며 “화면 제어나 손목 제스처 감지 등 워치와도 잘 연결돼 있다”고 말했다.

삼성전자는 안경테 구조나 경량화, 오픈 스피커, 제스처 감지 등과 관련한 특허 200여 건을 확보했고, 특히 이 중에 약 10%는 프라이버시 관련 특허다. 촬영 시에 반드시 안경 외부의 LED 불빛이 켜지거나, 실제로 얼굴에 착용했을 때만 작동하는 ‘웨어 디텍션’ 기술 등이다. 최 부사장은 AI 안경의 오남용 논란과 관련해선 “창과 방패와 같이, 사용자가 늘수록 여러 일이 있을 수 있기 때문에 설계 단계에서 (오남용을) 막을 방법을 고민하고 있다”고 말했다.

포츈비즈니스인사이트에 따르면 세계 스마트 글라스 시장은 2025년 1243억 달러 규모에서 2034년 3276억 달러 규모로 급성장할 것으로 예상된다. 현재는 메타가 84% 이상의 시장 점유율로 사실상 독점적 지위를 누리고 있다.

삼성의 AI 안경은 메타와는 착용감이나 프라이버시 문제 등에서 차별점을 지닌다는 게 삼성전자의 설명이다. 최 부사장은 경쟁사에 대해 자세한 언급은 꺼리면서도 “메타와는 접근방식이 다르고 앞으로 나올 기술 방향도 다르다고 본다”고 말했다.

한 번 충전 시 최대 9시간까지 사용할 수 있다. 배터리 성능 연구 과정에서 삼성과 구글, 퀄컴 관계자 50여명이 한데 모여 머리를 맞대고 ‘파워 캠프’를 진행하기도 했다.

최 부사장은 “앞으로 안경테를 더 얇게 만드는 도전이 남아있고, 스피커 성능도 갤럭시 버즈 수준으로 개선할 것이다. 인터페이스를 계속 혁신해 나갈 것”이라고 말했다.