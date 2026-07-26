창간 80주년 경향신문

‘골전도 이어폰’ 그냥 쓰면 손해…음질·착용감 높이는 사용법 6가지

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘골전도 이어폰’ 그냥 쓰면 손해…음질·착용감 높이는 사용법 6가지

입력 2026.07.26 12:00

수정 2026.07.26 12:01

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가
운동이나 야외 활동 시 안전성이 높아 큰 호응을 얻고 있는 골전도 이어폰, 가장 완벽하게 사용하는 방법을 전한다. 샥즈 홈페이지 갈무리 사진 크게보기

운동이나 야외 활동 시 안전성이 높아 큰 호응을 얻고 있는 골전도 이어폰, 가장 완벽하게 사용하는 방법을 전한다. 샥즈 홈페이지 갈무리

귀를 막지 않아 주변 소리를 들을 수 있는 골전도 이어폰은 운동이나 야외 활동 시 안전성이 높은 것이 장점이다. 하지만 착용법과 사용 습관에 따라 음질과 착용감, 청력 보호 효과가 달라질 수 있다는 조언이 나왔다.

미국 IT·생활 매체 라이프해커(Lifehacker)는 골전도 이어폰을 더욱 효과적으로 사용하는 방법을 소개했다.

골전도 이어폰의 가장 큰 단점은 소음이 있는 장소에서는 그 기능을 다하지 못한다는 점이다. 매체는 시끄러운 환경에서는 귀마개를 함께 사용하라 권한다. 골전도 이어폰은 소리를 뼈의 진동으로 전달하기 때문에 귀마개를 착용해도 음악을 들을 수 있다. 헬스장처럼 중량 기구 소음이 큰 공간에서는 귀를 보호하면서도 음악이나 팟캐스트를 보다 선명하게 들을 수 있다는 설명이다.

안경이나 선글라스를 함께 착용하는 것도 도움이 된다. 이어폰의 진동 패드가 광대뼈 주변에 밀착될수록 소리 전달이 좋아지는데, 안경 다리가 이어폰을 가볍게 눌러 밀착도를 높여 별도 설정 없이도 음질이 개선될 수 있다.

운동 중 땀이 많은 사람이라면 이어폰이 닿는 부위에 소량의 스틱형 데오드란트를 바르는 방법도 소개됐다. 땀으로 인한 미끄러짐을 줄여 착용감을 높일 수 있으며, 운동 후에는 피부를 깨끗이 닦아 장시간 습기가 남지 않도록 해야 한다.

스마트폰 설정도 확인할 필요가 있다. 대부분의 스마트폰은 청력 보호를 위해 최대 음량을 제한하는 기능을 제공한다. 주변 소음이 큰 환경에서 소리가 지나치게 작게 느껴진다면 해당 설정을 확인해 볼 수 있다. 다만 음량 제한을 해제한 뒤에는 큰 소리로 장시간 청취하지 않도록 주의해야 한다. 지속적인 고음량 노출은 청력 손상 위험을 높일 수 있기 때문이다.

또 블루투스 연결이 불안정하거나 배터리가 방전되는 상황에 대비해 유선 연결을 지원하는 모델이라면 보조 케이블을 준비해 두는 것도 유용한 방법이라고 매체는 전했다.

전문가들은 골전도 이어폰은 귀를 막지 않아 안전성이 높지만, 청력 보호를 위해서는 적절한 음량을 유지하고 시끄러운 환경에서는 귀마개를 병행하는 등 올바른 사용 습관을 갖는 것이 중요하다고 조언했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글