‘골전도 이어폰’ 그냥 쓰면 손해…음질·착용감 높이는 사용법 6가지

귀를 막지 않아 주변 소리를 들을 수 있는 골전도 이어폰은 운동이나 야외 활동 시 안전성이 높은 것이 장점이다. 하지만 착용법과 사용 습관에 따라 음질과 착용감, 청력 보호 효과가 달라질 수 있다는 조언이 나왔다.

미국 IT·생활 매체 라이프해커(Lifehacker)는 골전도 이어폰을 더욱 효과적으로 사용하는 방법을 소개했다.

골전도 이어폰의 가장 큰 단점은 소음이 있는 장소에서는 그 기능을 다하지 못한다는 점이다. 매체는 시끄러운 환경에서는 귀마개를 함께 사용하라 권한다. 골전도 이어폰은 소리를 뼈의 진동으로 전달하기 때문에 귀마개를 착용해도 음악을 들을 수 있다. 헬스장처럼 중량 기구 소음이 큰 공간에서는 귀를 보호하면서도 음악이나 팟캐스트를 보다 선명하게 들을 수 있다는 설명이다.

안경이나 선글라스를 함께 착용하는 것도 도움이 된다. 이어폰의 진동 패드가 광대뼈 주변에 밀착될수록 소리 전달이 좋아지는데, 안경 다리가 이어폰을 가볍게 눌러 밀착도를 높여 별도 설정 없이도 음질이 개선될 수 있다.

운동 중 땀이 많은 사람이라면 이어폰이 닿는 부위에 소량의 스틱형 데오드란트를 바르는 방법도 소개됐다. 땀으로 인한 미끄러짐을 줄여 착용감을 높일 수 있으며, 운동 후에는 피부를 깨끗이 닦아 장시간 습기가 남지 않도록 해야 한다.

스마트폰 설정도 확인할 필요가 있다. 대부분의 스마트폰은 청력 보호를 위해 최대 음량을 제한하는 기능을 제공한다. 주변 소음이 큰 환경에서 소리가 지나치게 작게 느껴진다면 해당 설정을 확인해 볼 수 있다. 다만 음량 제한을 해제한 뒤에는 큰 소리로 장시간 청취하지 않도록 주의해야 한다. 지속적인 고음량 노출은 청력 손상 위험을 높일 수 있기 때문이다.

또 블루투스 연결이 불안정하거나 배터리가 방전되는 상황에 대비해 유선 연결을 지원하는 모델이라면 보조 케이블을 준비해 두는 것도 유용한 방법이라고 매체는 전했다.

전문가들은 골전도 이어폰은 귀를 막지 않아 안전성이 높지만, 청력 보호를 위해서는 적절한 음량을 유지하고 시끄러운 환경에서는 귀마개를 병행하는 등 올바른 사용 습관을 갖는 것이 중요하다고 조언했다.