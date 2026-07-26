부산 ‘안강식당’·대전 ‘전주복집’ 등 ‘백년가게’ 신규 지정

부산 남구의 ‘안강식당’과 대전 유성구의 ‘전주복집’이 정부 지정 ‘백년가게’로 신규 선정됐다.

중소벤처기업부는 백년가게 150곳, 백년소공인 150곳 등 2026년 백년소상공인 300곳을 새로 지정했다고 26일 밝혔다. 중기부는 2018년부터 지역을 대표하는 백년소상공인을 지정·육성했다. 백년가게는 30년 이상 된 음식점·도소매업 등을, 백년소공인은 15년 이상 제조업을 운영한 경우가 대상이다. 지금까지 총 2598곳(백년가게 1545곳, 백년소공인 1053곳)이 지정됐다.

이번에 백년가게로 새로 지정된 부산 남구 안강식당은 1991년 식육식당으로 개업해 1994년부터 솥뚜껑 삼겹살을 대표 메뉴로 내놓고 있다. 변함없는 맛을 유지하는 동시에 기부 활동도 꾸준히 하고 있다. 대전 유성구 전주복집은 38년간 3대에 걸쳐 가업을 이어오며 전통과 전문성을 계승해왔다.

백년소공인으로 선정된 경기 하남시 해인방은 26년간 금속공예 제조업을 영위하며 미니어처 세공기술을 발전시켰다. 삼국시대 금속공예 기법을 현대적으로 재현·응용했다. 경기 안산시 동주염전은 1953년 개설 이후 전통 천일염 생산방식을 이어오고 있다. 전남광주 곡성군의 농업회사법인 미실란은 20년간 건강한 먹거리 생산을 위해 벼 품종을 연구해 온 업체로, 자체 온라인몰 운영과 수출 확대를 통해 판로 다변화에 나서고 있다.

지정된 업체에는 ‘백년가게’ ‘백년소공인’ 인증 현판과 업체의 역사와 운영 철학을 담은 스토리보드를 제공한다. 소상공인 정책자금 우대, 소공인 지원사업 신청시 가점 부여 등 다양한 우대 혜택도 지원한다. 중기부는 롯데웰푸드, 한국도로공사, 코레일유통 등과 협력해 백년소상공인 전용매장 조성, 온·오프라인 플랫폼 입점 지원, 동행축제와 연계한 기획전 개최 등 판로 확대사업을 추진 중이다.

이병권 중기부 2차관은 “백년소상공인은 단순히 오래된 업체가 아니라 오랜 시간 축적한 경험과 기술, 신뢰를 바탕으로 지역경제를 이끌어 온 대표적인 성공모델”이라며 “지속가능한 성장을 할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.