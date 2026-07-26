창간 80주년 경향신문

불법 대포차 집중단속했더니 1928대 적발 ‘우수수’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

각종 범행 수단으로 악용될 수 있는 불법 운행 자동차, 일명 '대포차'에 대한 경찰의 집중 수사 결과 1900대 이상이 적발됐다.

대표 사례를 보면 경기남부경찰청은 페이스북 광고로 범행을 모의하고 차량 구입을 희망하는 불법체류 외국인 등을 대상으로 306대의 대포차를 유통하고 허위 매매서류를 작성한 피의자 등 18명을 검거했다.

서울경찰청은 상품용 차량에 대해 허위 매매신청서를 작성하는 방법으로 92대의 대포차를 유통한 대포법인 운영자 등 피의자 4명 검거했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

불법 대포차 집중단속했더니 1928대 적발 ‘우수수’

입력 2026.07.26 12:00

수정 2026.07.26 13:25

펼치기/접기
  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
문재원 기자

문재원 기자

각종 범행 수단으로 악용될 수 있는 불법 운행 자동차, 일명 ‘대포차’에 대한 경찰의 집중 수사 결과 1900대 이상이 적발됐다.

경찰청 국가수사본부는 지난 2월부터 6월까지 5개월 간 대포차 집중 수사를 실시한 결과, 대포차 1928대를 적발하고 380명을 검거해 송치했다고 27일 밝혔다. 600여대의 차량에 대해선 3000만원 상당의 체납 과태료를 징수 조치했다.

대포차는 명의 이전 등록을 하지 않아서 소유자가 불명확하거나 실제 운행자가 달라 정기검사, 보험 가입, 과태료 납부 등의 법적 의무가 제대로 이행되지 않는 차량을 말한다. 추적이 어려워 각종 범죄에 악용될 가능성이 크다.

검거 유형별로 보면, 폐업된 법인의 차량을 명의 이전 등록 없이 판매하거나 자동차매매상사의 ‘상품용 차량’을 허위매매신청서를 작성하는 방법으로 대포차를 만들어 유통한 대포 법인 관련 사범이 총 12명(558대)이었다. 관청에 등록하지 않고 자동차매매업을 영업하거나 등록 매매업자이면서도 불법으로 매매를 알선하는 등 불법유통 관련 사범은 87명(1107대), 이미 말소된 번호판을 장착한 무적차량을 운행하거나 지방자치단체의 운행정지명령을 위반하고 운행하는 등 불법 운행 관련 사범은 총 281명(263대)이었다.

대표 사례를 보면 경기남부경찰청은 페이스북 광고로 범행을 모의하고 차량 구입을 희망하는 불법체류 외국인 등을 대상으로 306대의 대포차를 유통하고 허위 매매서류를 작성한 피의자 등 18명을 검거했다. 서울경찰청은 상품용 차량에 대해 허위 매매신청서를 작성하는 방법으로 92대의 대포차를 유통한 대포법인 운영자 등 피의자 4명 검거했다.

검거된 피의자들의 연령대는 60대 이상이 95명(25%)으로 가장 많았고, 이어 50대 78명(20.5%), 30대 71명(18.7%) 순이었다. 직업별로는 자영업자 118명(31.1%), 무직 56명(14.7%), 회사원 38명(10.2%)으로 집계됐다.

경찰은 앞으로 차량 거래 온라인 광고 모니터링 등 대포차 유통 취약 요소에 대한 첩보 수집을 강화하고, 연중 상시 단속체제를 지속할 방침이다. 홍석기 국가수사본부장은 “각종 범죄수단으로 악용될 수 있는 대포차 유통 행위는 명백한 법질서 훼손 행위로, 엄정하게 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글